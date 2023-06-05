التموين: جميع السلع الاستراتيجية متوفرة بالأسواق المصرية

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية أثرت على إنتاج والإمداد لسلاسل السلع الغذائية، مشيرا إلى أنه حدثت انخفاضات تصل إلى 2.5% من متوسط أسعار الحبوب في البورصات العالمية ولكن لم تعد الأسعار إلى ما قبل عام 2019.



قال «عشماوي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، على قناة "dmc"، أن أهم شيء هو توفر السلع الأساسية في الأسواق، وقد يتغاضى البعض عن الأسعار مقابل الوفرة، مشيرا إلى أن: "السعر مهم جدا للمواطن ولكن الأهم هو وفرة السلعة في الأسواق والاحتفاظ باحتياطات آمنة من السلع".

وأضاف: "جميع السلع الاستراتيجية متوفرة بالأسواق المصرية وانخفضت أسعار الدواجن بسبب وفرة الأعلاف في الأسواق"، مشيرًا إلى أن مصر لديها مخزون كاف من السلع الاستراتيجية يكفي لـ6 شهور، كما أن لدينا مخزون كافي من اللحوم بمنافذ وزارة التموين بأسعار مناسبة قبل عيد الأضحى.

وصرح بأن الدولة المصرية تسعى إلى تحقيق وفرة من السلع في الأسواق، مؤكدا: "السعر مهم جدا للمواطن، ولكن الأهم وفرة السلعة في الأسواق والاحتفاظ باحتياطات آمنة منها".