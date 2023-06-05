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الإثنين 05 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ألمانيا.. مقتل شخص وإصابة 8 آخرين جراء حريق في مركز لاجئين شرقي البلاد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أسفر حريق شب في مركز لاجئين شرقي ألمانيا عن مقتل شخص وإصابة 8 آخرين على الأقل في ساعة مبكرة من صباح يوم الأحد، بحسب الشرطة المحلية، جاء ذلك حسبما أفادت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وقالت الشرطة في ولاية تورينغن الألمانية إن الحريق اندلع الساعة الخامسة صباحا تقريبًا في المركز الواقع بمدينة أبولدا، مشيرة إلى وفاة شخص واحد.

وأفادت الشرطة بأن طفلا يبلغ من العمر 9 سنوات في عداد المفقودين، لم يذكروا ما إذا كانت الجثة المستردة تخص الطفل أم لا.

وكتبت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر على "تويتر" ووصفت الحادثة بأنها "أنباء مروعة"، وأكدت أن التحقيق جار لمعرفة سبب الحريق.

وقال متحدث باسم الحكومة المحلية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن المركز، الذي كان يأوي 300 شخص، تم إخلاؤه ونقل السكان إلى مركز آخر للاجئين في هيرمسدورف المجاورة.

وذكرت الشرطة أن 250 شخصا كانوا في الملجأ وقت الحريق وإن 10 نقلوا إلى مستشفى محلي مصابين بحروق.

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