سوليفان: الهجوم الأوكراني المضاد سيسمح باستعادة مناطق استراتيجية من روسيا

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، أن هجوم أوكرانيا المضاد، سيسمح لكييف بالاستيلاء على مناطق ذات أهمية استراتيجية تخضع الآن لسيطرة روسيا، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وقال سوليفان في مقابلة مع شبكة "سي إن إن": "نحن واثقون من أن الهجوم المضاد سيسمح لأوكرانيا باستعادة الأراضي ذات الأهمية الاستراتيجية من روسيا"، ولم يوضح المسؤول الأمريكي بالتحديد عن أي مناطق يدور الحديث.

وأكد أن واشنطن تعتزم مساعدة كييف على تحقيق أكبر قدر ممكن من التقدم في ساحة المعركة، لتكون في أفضل وضع ممكن على طاولة مفاوضات السلام المستقبلية. وقال: "نحن واثقون من أن الأوكرانيين سينجحون في هذا الهجوم المضاد".