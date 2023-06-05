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الإثنين 05 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

القوات الروسية تقصف بالمدفعية مجموعة أوكرانيين حاولوا التسلل إلى روسيا

وزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع الروسية
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كشفت وزارة الدفاع الروسية عن قصف الجيش الروسي بالمدفعية أوكرانيين، حاولوا التسلل إلى أراضيها بالقرب من منطقة نوفايا تافولجانكا في مقاطعة بيلغورود، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

ووفق بيان الوزارة، رصدت وحدات التغطية في المنطقة العسكرية الغربية وخدمة الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي محاولة من قبل مسلحين لعبور النهر في منطقة نوفايا تافولجانكا، مشيرة إلى أن "القصف المدفعي فرق العدو وأجبره على التراجع".

وفي وقت سابق يوم الأحد، قال حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، إن القوات الروسية تقاتل مجموعة أوكرانيين بالقرب من نوفايا تافولجانكا.

وفي الأسبوع الماضي، قامت مجموعة أوكرانية، بدخول أراضي مدينة غريفورون الحدودية في مقاطعة بيلغورود. 

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على أكثر من 70 أوكراني. وفتحت لجنة التحقيق الروسية دعوى جنائية بموجب ست مواد، من بينها "الإرهاب".

القوات الروسية قصف بالمدفعية أوكرانيين حاولوا التسلل إلى روسيا