فاندنبروك: الخسارة بفارق هدف من الأهلي نتيجة جيدة للوداد

صرح فاندنبروك المدير الفني لفريق الوداد المغربي على هزيمة فريقه أمام النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا والذي أقيم مساء أمس الأحد على استاد القاهرة الدولي.

وقال فاندنبروك في تصريحاته عقب المباراة: الخسارة بنتيجة 2/1 هي نتيجة جيدة بالنسبة لنا واستطيع أن أقول أنها أفضل نتيجة يمكن أن نخرج بها وأنا سعيد بها، وتعمدت أن يكون لدي زيادة داخل خط وسط ملعبي لأنك تلعب خارج أرضك وأرى أنها نجحت وحققت ما أسعى إليه بدليل الفرص التي أتيحت لنا.

وأضاف فاندنبروك: بالنسبة للقاء العودة أمام الأهلي، فهو فريق مميز ونستطيع أن نقدم أداء جيدا في ملعبنا، والمباراة ستحسم بتفاصيل صغيرة ولدينا ثقة في لاعبينا ونتمنى أن نقدم أفضل من اليوم.

وتابع: فوزنا باللقب العام الماضي وسندافع عنه هذا الموسم نحن نحاول أن نقدم أداء جيدا في مباراة العودة وجماهير الوداد ستدعمنا بقوة في لقاء الإياب، ومثلما ذكرت كلا الفريقين حظوظهما متكافئة ولكل فريق الفرصة في حصد اللقب ولا أخاف من فوز الأهلي لأننا سبق وفوزنا بنهائي دوري الأبطال الماضي بهدفين على أرضنا.

وواصل فاندنبروك: لن أتحدث عن أداء المدير الفني للأهلي، ولكن كما رأينا في أول ربع ساعة الأهلي كان مسيطر وهذا صحيح ولكن لم يكن لديه الرغبة في تحقيق الفوز بنتيجة أكبر، وهذا يمكن أن يكون واضح في تمركزهم الدفاعي الجيد، وجماهير الوداد لن أوجه رسالة لهم لأنهم لن يتركونا في أي لحظة أرى أن وجودهم اليوم الذي كلفهم الوقت ومقابل مادي كبير أكيد ده شيء يسعدني؛ لذلك أحب أشكرهم على ذلك.