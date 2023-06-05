إصابة عشرات الفلسطينيين خلال اعتداءات الاحتلال في نابلس

أصيب العشرات من الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق، مساء أمس، خلال اعتداءات لقوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين على مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن 30 فلسطينياً أصيبوا بجروح وحالات اختناق، في اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين بالرصاص والقنابل الغازية المسيلة للدموع على الفلسطينيين، في قرية برقة بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية، كما أقدم مستوطنون على تحطيم واجهات مركبات فلسطينية في القرية، التي تتعرض لاعتداءات ممنهجة من قبل المستوطنين.

وفي مدينة الخليل، سلمت قوات الاحتلال إخطارات بهدم 12 منزلاً في منطقة يطا، وذلك في إطار عمليات استهداف الاحتلال للوجود الفلسطيني في تلك المناطق، بهدف توسيع المستوطنات.