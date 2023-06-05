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الإثنين 05 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

سماع دوي انفجارات في خاركوف وإعلان حالة الاستنفار

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام أوكرانية عن سماع دوي انفجارات، مساء يوم الأحد، في منطقة خاركوف، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

ولم يتم الإعلان عن أية تفاصيل أخرى، في حين تم الإعلان عن حالة تأهب تحسبًا من إمكانية التعرض لضربة جوية روسية في منطقة خاركيف.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على نحو 600 عسكري أوكراني بمحاور القتال، وتدمير نحو 100 موقع قيادة وتمركز لقوات كييف بينهم معسكر ميداني للمتطرفين في مقاطعة "خاركوف".
وذكرت وزارة الدفاع الروسية  في بيان يوم الأحد أوردته قناة "روسيا اليوم" أن المعارك الأكثر شراسة تخوضها قوات "أحمد الشيشانية" الخاصة وسط مدينة "مارينكا" بمنطقة مدينة "افدييفكا" بجمهورية دونيتسك.

سماع دوي انفجارات خاركوف إعلان حالة الاستنفار