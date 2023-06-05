بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها أمس الأحد، على ارتفاع مؤشرها العام 11ر61 نقطة، ما نسبته 90ر0 في المئة، ليصل عند مستوى 25ر6848 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 6ر162 مليون سهم بقيمة 8ر52 مليون دينار كويتي، نتيجة تنفيذ 7703 صفقات نقدية.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 36ر0 في المئة، ما يعادل 6ر19 نقطة، لينهي تداولاته عند مستوى 09ر5424 نقطة من خلال تداول 16ر50 مليون سهم، عبر 2343 صفقة نقدية، بقيمة 5ر5 ملايين دينار.

وصعد مؤشر السوق الأول 5ر91 نقطة، ليبلغ مستوى 81ر7571 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 22ر1 في المئة، من خلال تداول 5ر112 مليون سهم، عبر 5160 صفقة، بقيمة 3ر47 مليون دينار.

وتراجع مؤشر (رئيسي 50) 11ر33 نقطة ليبلغ مستوى 56ر5343 نقطة بنسبة تراجع بلغت 62ر0 في المئة من خلال تداول 4ر45 مليون سهم، عبر 2043 صفقة نقدية، بقيمة 2ر5 ملايين دينار.