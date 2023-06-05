«الزراعة» تحذر الفلاحين من هجمات العقارب والثعابين وتكشف الضرر في محصول المانجو

حذرت وزارة الزراعة، المزارعين من تبعات موجة الطقس الحار وارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام الحالية، من ظهور العقارب والثعابين التي تخرج من جحورها نتيجة هذه الأجواء.

وقال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، أمس الأحد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، إن هذا الحدث أمر طبيعي مع ارتفاع درجات الحرارة في آخر أيام فصل الربيع.

وأكد أن العقارب والثعابين ذات الدم البارد لا تتحمل درجات الحرارة العالية، وهي معلومة معروفة للفلاحين في المناطق الصحراوية والريفية، ونحن نحذر دائمًا بحلول هذا الوقت.

وأوضح أن الأمر لا يتعلق بالمدن أو القرى، بل تتواجد هذه الظاهرة في كل المناطق الرطبة خلال هذا الوقت من العام، ولا يشكل هذا الحدث ظاهرة خطيرة، إلا أن التحذيرات التي تطلق الغرض منها توخي الحذر فقط.

وأشار إلى أن النباتات أكثر المتأثرين بحالات التغيرات المناخية التي تمر بها البلاد خلال الفترة الماضية مع ارتفاع درجات الحرارة لمعدلات قياسية كونها معرضة للشمس والرياح طوال اليوم.

وطالب المزارعين بعمل الإجراءات الاستباقية لمواجهة التغيرات المناخية المفاجئة، مؤكدًا أنه يتم نشر التوصيات دائمًا قبل حدوث أي ظاهرة جوية قبل حدوثها بثلاثة أيام على أوسع نطاق.

وأكد بالفعل حدوث بعض الأضرار في محصول المانجو خلال الأيام الماضية نتيجة ارتفاع الحرارة والرياح الترابية الجنوبية الساخنة، إلا أنها أضرار غير بالغة أو ضخمة.