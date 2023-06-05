لم يتوقع حملها.. طلب مفاجئ من آل باتشينو لـ«نور الفلاح»

في الساعات القليلة الماضية تصدرت الفنانة الأمريكية من أصل كويتي نور الفلاح تريند مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب إجراء مفاجئ من النجم العالمي آل باتشينو.، حيث طلب إثبات من نور الفلاح.

وحسب ما ذكرت بعض المواقع عالمية، طلب آل باتشينو الذي كان يظن أنه لن يتمكن من الإنجاب من جديد، من نور الفلاح القيام باختبار الحمض النووي للإثبات أن الطفل ابنه.

وهو ما حدث وأكده موقع TMZ العالمي، أن آل باتشينو شكك في البداية في أن الطفل هو طفله وأراد اختبار الحمض النووي، وقيل إنه ألزم صديقته نور الفلاح على إجراء الاختبار.. وأظهر الاختبار أنه بالفعل هو الأب.

وكانت نور الفلاح تردد اسمها بشكل كبير على السوشيال ميديا، بعد إعلان آل باتشينو انتظاره مولوده الرابع منها، وهو الأمر الذي جعل البعض يسأل عن هوية الكويتية الأصل التي تصغره بـ 53 عاما

ويذكر أن آل باتشينو أعلن منذ عدة أيام، انتظاره طفله الرابع من صديقته المنتجة الكويتية نور الفلاح، والتي تبلغ من العمر 29 عاما.

وتربط آل باتشينو البالغ من العمر 83 عاما، علاقة حب مع نور الفلاح بدأت خلال جائحة كورونا عام 2020، واستمرت هذه العلاقة التي أسفرت في النهاية عن ابنه الرابع.