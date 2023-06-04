ماهر همام: لقاء الوداد شهد مولد "مصطفى شوبير"

أكد ماهر همام، نجم الأهلي السابق، أن الفريق تنتظره مباراة شديدة الصعوبة في لقاء الإياب أمام الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال ماهر خلال تصريحات تليفزيونية ستكون مباراة الإياب شديدة الصعوبة، لديهم جماهيرية شرسة وجانب بدني قوي طوال المباراة".

وأكمل: "الوداد يضغط بقوة من الأمام ويجيدون ألعاب الهواء، يجب أن يمنع الأهلي استقبال مرماه لأي هدف في أول ربع ساعة من لقاء العودة، والعمل على تسجيل هدف".

وأتم: "مباراة الوداد شهدت مولد نجما كبيرا في حراسة المرمى اسمه مصطفى شوبير، أحيي كولر على الثقة التي منحها له، اليوم أثبت أنه على قدر تلك الثقة".