مصرع عنصر إجرامي وهروب اثنين آخرين في مداهمة أمنية بمنشأة القناطر في الجيزة

لقي عنصر إجرامي مصرعه بينما استطاع اثنين آخرين الهرب "جاري ضبطهما" عقب تبادل إطلاق النار مع الأجهزة الأمنية بقرية وردان بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر شمال محافظة الجيزة.

كانت قد وردت معلومات إلي المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة مفادها اختباء عدد 3 عناصر إجرامية مطلوبين جنائيا، متخذين من المنطقة النيلية بقرية وردان دائرة المركز وكرا لمزاولة أعمالهم الإجرامية.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة تمت مداهمة البؤرة الإجرامية ولدي استشعار المتهمين بقدوم القوات بادروا بإطلاق النيران نحوهم فقامت القوات بمبادلتهم إطلاق النار مما تسبب في مقتل عنصر إجرامى وهروب إثنين آخرين جاري ضبطهما كما عثر علي "بندقية آلية عيار 7.32 × 63، فرد محلي الصنع، عدد طبنجة، كمية من الطلقات"، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة ضبط المتهمين الهاربين وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.