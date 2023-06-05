نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروع محطة رفع الصرف الصحي بقرية كفر شحاتة.. صور

أجرى إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، أمس الأحد، جولة ميدانية لمتابعة أعمال المشروعات الجاري تنفيذها بمركز العياط للوقوف على نسب التنفيذ وتذليل العقبات ودفع الأعمال للانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المعلنة، وجاء ذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

ويتابع نائب محافظ الجيزة ميدانيًا مشروع محطة رفع الصرف الصحي بقرية كفر شحاتة ووجه بتكثيف أعمال وصلات الصرف الصحي لمنازل القرية.

يشار إلى أن نائب المحافظ بدأ جولته الميدانية بتفقد أعمال الخطة الاستثمارية للتطوير والرصف وتركيب بلاط الانترلوك بشارع الغريب بمدينة العياط.

وتفقد نائب المحافظ مشروع السوق الحضاري الجديد بمدينة العياط موجها بسرعة الانتهاء من أعمال التشطيبات لمبنى السوق والالتزام بالجدول الزمني المحدد لسرعة الانتهاء من الأعمال.

كما تفقد النائب مقر الحملة الميكانيكية لمجلس المدينة للوقوف علي الوضع الحالي للمعدات ومدى كفاءتها والتأكد من الصيانة الدورية للسيارات والمعدات الموجودة بالحملة وذلك لتوظيف المعدات وتعظيم الاستفادة منها وتنفيذ برنامج صيانة المعدات والمركبات.

واختتم النائب جولاته الميدانية بتفقد مشروع محطة رفع الصرف الصحي بقرية كفر شحاتة لمتابعة معدلات تنفيذ أعمال مشروع الصرف الصحي داخل القرية، موجها بتكثيف أعمال وصلات الصرف الصحي لمنازل القرية.

ورافق نائب المحافظ خلال جولته التفقدية: الأستاذ محمود عبد الحليم رئيس مركز العياط والمهندس هلال عطية مدير عام شبكات جنوب بشركة كهرباء جنوب القاهرة، والمهندس أنور معوض المشرف على مشروعات وسط الجيزة بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي والمهندس عادل شلبي رئيس قطاع جنوب الصرف الصحي بشركة مياه الجيزة، والمهندس أحمد فرغلي مدير عام الصرف الصحي بالعياط والبدرشين بشركة مياه الجيزة ومسئولي مديرية الإسكان والشركات المنفذة للأعمال.