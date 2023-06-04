النيابة عن تزوير زوجة حسن شاكوش بقسيمة الزواج «خطأ في البيانات».. ودفاعها تنفي حفظ التحقيق

تواصل النيابة العامة بأكتوبر التحقيقات حول الاتهامات المتبادلة بين حسن شاكوش وزوجته ريم طارق.

وقالت المستشارة هايدى الفضالى محاميه ريم طارق زوجة حسن شاكوش، إنه فيما يخص اتهام شاكوش لزوجته بالتزوير فى قسيمة الزواج، فإن النيابة اعتبرته خطأ فى الإدلاء بالبيانات.

ونفت «فضالى»، فى تصريح لـ لـ«البوابة نيوز»، اتخاذ النيابة العامة قرارا بحفظ القضايا وانما فى طريقها للحفظ، حيث أن جميع القضايا والاتهامات المتبادلة بين طرفين قيدوا بمحاضر أحوال.

واوضحت محامية ريم طارق، أن جهات التحقيق اعتبرت أن الخلاف هو نزاع زوجى فقط.

بداية الواقعة كانت ببلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة أول أكتوبر من “ريم. طارق”، ٢٨ سنه، ربة منزل، تتهم زوجها المطرب الشعبي حسن شاكوش، بالاستيلاء على أموالها وسرقة مصوغاتها الذهبية وإيصال أمانة مؤخر الصداق، ومنقولات الزوجية بعد نشوب خلافات بينهما، وطردها من المنزل وتهديدها بالطلاق.

فيما قام حسن شاكوش بتحرير محضر آخر ضد زوجته يتهمها فيه بسرقة ٥٠٠ ألف جنيه.

ومثل شاكوش أمام النيابة واتهم زوجته بإخفاء بيانات خاصة بالزواج والتزوير فى اوراق رسمية حيث أنه فوجئ بأن بطاقتها الشخصية وقسيمة الزواج بأنها أنسة «بكر رشيد» على غير الحقيقة.

كما اصدرت النيابة قرارا لصالح ريم طارق زوجة حسن شاكوش بحصولها على تمكين لمسكن الزوجية وهو عبارة عن فيلا بكمبوند بأكتوبر.