اليوم.. «الثقافة» تختتم فعاليات الأسبوع الثقافي بقرى «حياة كريمة» في المنيا

تختتم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، اليوم الإثنين، فعاليات الأسبوع الثقافي الذي أقامته بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز مغاغة بمحافظة المنيا، برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

يتضمن اليوم الختامي الذي تشهده قرية دهروط، حفلًا فنيًا للفنان علي الهلباوي وفرقته، يقدم به عددًا من أغنياته الشهيرة والابتهالات الصوفية، ضمن مشاركة دار الأوبرا المصرية بفعاليات المبادرة، وفي إطار التعاون بين هيئات وزارة الثقافة، حيث يبدأ اليوم الختامي بتفقد معرض نتاج الورش الفنية التي قدمت لأبناء قرى المركز على مدار الأسبوع في مجال الحلي، النسيج الوبري، المكرمية، تشكيل بالورق، الحرق على الجلد والرسوم والفن التشكيلي، كما يتضمن عرض عرائس ماريونيت للأطفال لفرقة قصر ثقافة الطفل بجاردن سيتي.

وقد أطلقت الهيئة فعاليات الأسبوع الثقافي السابع عشر بقرى مركز مغاغة منذ الإثنين الماضي 29 مايو، في إطار خطة وزارة الثقافة التي تستهدف الوصول بالخدمات الثقافية والفنية للجمهور بقرى مبادرة "حياة كريمة"، حيث استقبلته قرى بلهاسة وطنبدي وآبا الوقف البلد، وشهد عددا من الفعاليات الفنية والثقافية المتنوعة التي قدمتها الهيئة لأبناء قرى المركز ولاقت إقبالا وتفاعلا كبيرا.

فعاليات الأسبوع تقيمه الهيئة من خلال الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، بالتعاون مع الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، وفرع ثقافة المنيا برئاسة د. رانيا عليوة، وينفذ بإشراف أحمد يسري مدير عام ثقافة الشباب والعمال، ويشهد عددا من الفعاليات التي تقدمها الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، والإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان، وبمشاركة عدد من الوزارات والمؤسسات منها وزارة الشباب والرياضة، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، الشركة القابضة للمياه، المجلس القومي للمرأة.