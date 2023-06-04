مريضة قلب.. عامل يتعدى بالضرب على شقيقته حتى الموت بسبب الميراث

كشف مصدر تفاصيل مصرع ربة منزل علي يد شقيقها بعدما تعدَّى عليها بالضرب بسبب الميراث في منطقة اطفيح،بأن المجنى عليه مريضة قلب وقام المتهم بالتعدى عليها بالضرب حتى سقطت مغشيآ عليها في حالة اعياء، وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج وتوفت فور وصولها للمستشفي، تمكنت القوات من ضبط المتهم.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة اطفيح من مستشفي اطفيح المركزى بوصول ربة منزل جثة هامدة وبها اثار ضرب في جسدها، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث وبالفحص تبين وجود جثة امل.م.ا، ٤٠عاما.

وبعمل التحريات تبين ان شقيق المجني عليها تعدى عليها بالضرب حتى سقطت في حالة اعياء وتوفت فور وصولها للمستشفي لتلقي العلاج.

تمكنت القوات من ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.