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الإثنين 05 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الأرصاد تحذر من عواصف ترابية بداية من الخميس والجمعة القادمين

عواصف ترابية
عواصف ترابية
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كشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام مركز التنبؤات بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.

وقال "محمود شاهين" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، إن الأجواء عادت إلى طبيعتها، ونشهد هدوءا في سرعات الرياح، متابعا: “حالة الطقس المعتدلة مستمرة حتى يوم الثلاثاء القادم”.

وأضاف مدير عام مركز التنبؤات بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية: بداية من يوم الأربعاء، ستشهد ارتفاعات تدريجية لدرجات الحرارة، إضافة إلى نشاط رياح مثير للأتربة، متابعا "سنشهد ارتفاع ورياح ترابية وتساقط للأمطار، بداية من يوم الخميس والجمعة القادمين".

وأوضح سيكون هناك نشاط واضح للرياح وعواصف ترابية، ولكنها ليست بشدة العاصفة الترابية القادمة، منوها بأن فصل الصيف العام الحالي، سيكون قريبا من صيف العام الماضي.

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