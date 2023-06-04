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الإثنين 05 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الحماية المدنية تُسيطر على حريق وحدة سكنية في بورسعيد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سيطر رجال الحماية المدنية في محافظة بورسعيد، مساء اليوم الأحد، على حريق في وحدة سكنية بمنطقة شباب الخريجين.

تلقت إدارة النجدة التابعة لمديرية أمن بورسعيد، بلاغاً بوقوع حريق وحدة سكنية في منطقة شباب الخريجين، فتوجهت قوات الحماية المدنية برفقة سيارتين إطفاء إلى مكان وقوع الحريق، بقيادة العقيد هاني المهدي، رئيس قسم الإطفاء بإدارة الحماية المدنية، وجرى السيطرة على الحريق الذي نشب في إحدى غرف الوحدة السكنية، قبل أن تنتقل إلى الغرف الأخرى والوحدات الموجودة بالعقار.

وحُرر محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث.

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