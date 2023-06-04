المُستوطنون العائدون لـ "حومش" يواصلون عدوانهم على المدنيين الفلسطينيين

واصل المستوطنون الإسرائيليون العائدون إلى بؤرة "حومش" بقرار من الاحتلال الإسرائيلي، عدوانهم على المدنيين الفلسطينيين العزل الساكنين في المناطق القريبة من البؤرة الواقعة شمال الضفة الغربية.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية، مساء اليوم الأحد، إن فلسطينيًا واحدًا على الأقل أصيب بقنبلة غاز، وأصيب عشرات آخرون بالاختناق، خلال هجوم المستوطنين، على قرية "برقة"، شمال غرب مُحافظة "نابلس".

وقال شهود عيان إن المستوطنين تسللوا من موقع البؤرة المُخلاة التي عادوا إليها، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وهاجمت منازل المواطنين الفلسطينيين في عدة مناطق فلسطينية قريبة من القرية.

وأضافوا أن مواجهات اندلعت عقب تصدي الأهالي للهجوم، ما أدى لإصابة مواطن بقنبلة غاز بيده، والعشرات بالاختناق بالغاز السام، فيما هاجم نحو 50 مستوطنًا منزلا على أطراف البلدة بالحجارة، وحطموا زجاج من ثلاث سيارات.

وكانت قوات الاحتلال قد أخلت مستوطنة "حومش" تطبيقًا لقانون "فك الارتباط عن قطاع غزة وشمال الضفة الغربية" عام 2005، لكن حكومة اليمين المتطرف الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو سنّت قانونا يلغي ذلك القانون ويسمح بدخول المستوطنين إليها.. والشهر الماضي، وقّع ما يسمى بـ"قائد المنطقة الوسطى" في جيش الاحتلال على أمرين عسكريين، الأول يلغي منع دخول المستوطنين إلى المنطقة، والثاني يقضي بأن منطقة "حومش" تخضع لمنطقة نفوذ ما يسمى بـ"المجلس الإقليمي الاستيطاني (شومرون)".

وبدأ المستوطنون الأسبوع الماضي إعادة بناء مدرسة "دينية" في أراضي المستوطنة المذكورة، وذلك بحضور رئيس مجلس مستوطنات الشمال يوسي دجان.. فيما أدان الاتحاد الأوروبي، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، السماح للمستوطنين بإقامة وجود دائم في البؤرة الاستيطانية "حومش" بالضفة الغربية المحتلة، معربا عن قلقه البالغ إزاء هذه الخطوة، داعيا الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عن هذا القرار وقراراتها التي اتخذتها في 17 مايو لدفع خطط أكثر من 600 وحدة استيطانية في المستوطنات القائمة والجديدة في الضفة.