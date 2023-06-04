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الإثنين 05 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

نهائي دوري أبطال أفريقيا.. موعد مباراة الإياب بين الأهلي والوداد المغربي

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا صعبًا على الوداد المغربي بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

سجل ثنائية الأهلي، بيرسي تاو في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ومحمود كهربا في الدقيقة 59 من رأسية بعد كرة عرضية من حسين الشحات، بينما أحرز هدف الوداد اللاعب سيف الدين بوهرة في الدقيقة 85.

موعد مباراة الإياب بين الأهلي والوداد

تقام مباراة الإياب بين الوداد المغربي والأهلي  يوم الأحد المقبل على ملعب “محمد الخامس” في الدار البيضاء لحسم اللقب الأفريقي.

وتنطلق المباراة في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب “محمد الخامس” بالدار البيضاء والتيي ستحسم نتيجتها لقب البطولة الافريقية الأغلي.

ويبحث الأهلي عن التتويج بلقب الاميرة الافريقية للمرة الـ11 في تاريخه، بينما سيكون الوداد باحثا عن التتويج باللقب الأفريقي للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخه وحسم لقب دوري ابطال افريقيا على حساب الأهلي للمرة الثالثة بعدما فاز على الاهلي في نهائي 2017 و2022.

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