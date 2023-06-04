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الإثنين 05 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الكويت: ندعم الجهود الدولية الرامية إلى حفظ وصون الأمن الغذائي العالمي

وزير خارجية الكويت
وزير خارجية الكويت الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح
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أكد وزير خارجية الكويت الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح على دعم دولة الكويت لكافة الجهود والمساعي الدولية الرامية إلى حفظ وصون الأمن الغذائي العالمى.

جاء ذلك خلال لقائه مع منسق الأمم المتحدة لمبادرة البحر الأسود لنقل القمح والحبوب عبد الله عبد الصمد دشتي، التي تم إطلاقها من قبل أوكرانيا وتركيا وروسيا والأمم المتحدة عام 2022 بهدف السماح باستئناف الصادرات الأوكرانية من القمح والمواد الغذائية والأسمدة، بما في ذلك الأمونيا، عبر ممر إنساني بحري آمن.

وشدد الشيخ سالم الصباح، وفق بيان الخارجية الكويتية اليوم الأحد، على أهمية التوصل إلى حل سلمي دائم للأزمة في أوكرانيا ينهي التبعات التي يتكبدها العالم جراء الأزمة مع روسيا.

من جانبه، استعرض منسق الأمم المتحدة لمبادرة البحر الأسود لنقل القمح والحبوب آخر مستجدات آلية عمل المبادرة وأهميتها في الحفاظ على استقرار الأمن الغذائي العالمي.

 

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