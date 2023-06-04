رئيس الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي: أوكرانيا جاهزة ومدربة ومجهزة للهجوم المضاد

أعررب رئيس الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي مايك تورنر، ثقته في استعداد أوكرانيا لشن هجوم مضاد قادم متوقع ضد القوات الروسية، قائلًا إنه زار القوات في كييف وهو "متفائل بشكل لا يصدق".

وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية "الهجوم القادم، هم جاهزون له؛ لقد تم تدريبهم عليه".

وتابع "لقد أتيحت لي الفرصة قبل شهرين للقاء الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي في كييف، ولقاء جنودنا، الذين يتدربون ويساعدون في التخطيط، مؤكدًا: "أنا متفائل بشكل لا يصدق".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد صرح، اليوم الأحد، إن كييف مستعدة لشن هجومها المضاد الذي طال انتظاره ضد القوات الروسية التي تسيطر على أجزاء من بلاده.

وأضاف زيلينسكي في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية: "لا أعرف كم من الوقت سيستغرق الأمر، لأكون صريحًا، يمكن أن يسير في عدة طرق، مختلفة تمامًا. لكننا سنفعل ذلك، ونحن جاهزون".

كما قال الرئيس الأوكراني "نعتقد بقوة أننا سننجح" في جهود استعادة الأراضي التي تسيطر عليها روسيا، بعد أكثر من عام من العملية العسكرية الروسية في فبراير 2022.