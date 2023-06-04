شاهد .. نعيمة القصير: نشكر مصر على جهودها في تقديم الخدمات الطبية للنازحين السودانيين

ثمنت الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، تضامن مصر حكومة وشعبا مع الأزمة في السودان وخاصة وزارة الخارجية المصرية ووزارة الصحة والسكان حيث تحرك المسئولون منذ اللحظات الأولى لدعم المتضررين من الأزمة السودانية وقدموا كل الدعم الممكن لتسهيل عمل المنظمة في مصر. وتلتزم المنظمة بمواصلة العمل لحماية صحة الجميع دون تمييز.

وأكدت القصير، على تقديم 10 أطنان من المساعدات الطبية المنقذة للحياة التى وصلت إلى مطار أسوان

جاء ذلك فى تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز" على هامش أطلاق منظمة الصحة العالمية في مصر تقرير "الحسابات الصحية القومية 2019/2020" والذي يعرض ويحلل بيانات الإنفاق على الصحة في مصر في عامي 2019 و2020.

وذلك بحضور وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار ووزير المالية الدكتور محمد معيط ووزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط ومستشار رئيس الجمهورية للصحة لدكتور محمد عوض تاج الدين ورئيس جهاز الإحصاء اللواء خيرت بركات ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية الدكتور أحمد السبكي والقائم بأعمال المدير التنفيذي بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل الدكتورة مي فريد وبالإضافة إلى المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر السيدة إلينا بانوفا وممثل منظمة الصحة العالمية في مصر الدكتورة نعيمة القصير وعدد من ممثلي منظمات الأمم المتحدة في مصر.

أوضحت ممثل الصحة العالمية ، أن نظام الحسابات الصحية ، يعتبر أداة دولية مهمة لرصد اتجاهات إنفاق الحكومات والأسر والمتبرعين على الصحة بشكل دوري وممنهج وبالتالي توزيع الموارد بناء على احتياجات الناس وتحسين أداء النظام الصحي ليتمكن الجميع من الحصول على الخدمات الصحية التي يحتاجونها بدون التعرض لضائقة مالية.

أعربت الدكتورة نعيمة القصير، عن سعادتها بالنقلة النوعية في التشارك بمصر في الحسابات الوطنية، موضحة أهمية توقيت التقرير في ظل ما تشهده مصر من تطوير المنظومة الصحية، قائلة إن الدراسة جزء رئيسي من عمل المنظمة، كما تم إجراء الدراسة في ظل جائحة كوفيد وهو نجاح إضافي لفريق العمل بالتقرير.