سيف الدين بوهرة يسجل الهدف الأول للوداد في شباك الأهلي

سجل اللاعب سيف الدين بوهرة الهدف الأول للوداد المغربي في مرمى الأهلي في اللقاء الذي يجمعهما حاليا على استاد القاهرة الدولي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

جاء هدف سيف الدين في الدقيقة 85 من المباراة.

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، التشكيل الذي يخوض به مواجهة الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويخوض الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج، حمدي فتحي، مروان عطية.

خط الهجوم: حسين الشحات، محمود كهربا، بيرسي تاو.

وجاء تشكيل الوداد المغربي كالتالي:

حراسة المرمى: يوسف المطيع:

خط الدفاع: أيوب العلمود "يمين" – أمين فرحان – ارسين زولا – يحيي عطية الله "ش"

خط الوسط: أيمن الحسوني - جلال الداودي – يحيي جبران – راضي جعدي

الهجوم: بولي سامبو – زهير المترجي