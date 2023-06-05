ads
الإثنين 05 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

تعرفي على فوائد الذهب المذهلة للبشرة

الذهب للبشرة
الذهب للبشرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

الذهب ليس معدنًا ثمينًا للاقتناء فقط بل أصبح يدخل في صناعة الكثير من المواد التجميلية بعد أن اكتشف الخبراء الفوائد المذهلة له على البشرة حيث أصبح يستخدم على شكل مواد سائلة وكريمية ومراكز التجميل والعناية بالبشرة أو ماسك لتغذية البشرة فيمكنك استخدامه عن طريق تطبيق أقنعة الذهب الجاهزة أو استعمال منتجات بخلاصة الذهب، ومن فوائد الذهب للعناية بالبشرة:


-تقليل التجاعيد والخطوط الدقيقة والبقع:


الحصول على بشرة صافية وخالية من التجاعيد والبقع هي رغبة كل امرأة، ويمكن للذهب أن ينشط الخلايا القاعدية للجلد، مما يزيد من مرونة البشرة، وبالتالي فهو يقلل التجاعيد والخطوط الدقيقة والعيوب.


-ينشط خلايا الجلد:


تساعد الأيونات الموجودة في الذهب في تحفيز الخلايا والأعصاب والأوردة في جسمك، هذا يؤدي إلى تحسين الدورة الدموية وبالتالي إلى زيادة التمثيل الغذائي لخلايا الجلد وإفراز الفضلات والحصول على بشرة صحية.


-منع الشيخوخة المبكرة للجلد:


يمكن أن يؤدي جفاف البشرة إلى الشيخوخة المبكرة، لهذا فإن استخدام الذهب يقلل من جفاف الجلد ويساعد في زيادة معدل الأيض ما يحارب شيخوخة البشرة المبكرة.


-تفتيح لون البشرة:
تقول الشائعات أن أحد أنظمة الجمال التي اتبعتها كليوباترا كان استخدام الذهب، إذ كانت تستخدم قناع الذهب كل ليلة لتعزيز لون بشرتها والحفاظ عليها شابة ومتوهجة وجميلة.


-زيادة مرونة الجلد:


تميل البشرة إلى الترهل عندما تقل مرونتها، فيمكن أن يقلل استخدام الذهب من تفكك الإيلاستين واستعادة مرونة الأنسجة، وهذا سوف يمنع الجلد من الترهل، كذلك يزيد الذهب من مرونة الجلد، مما يجعله متماسكاً ومتناغماً.


-بشرة متوهجة:


يساعد الذهب في تحسين الدورة الدموية، وبالتالي فهو يساعد على ترطيب البشرة والحفاظ عليها، ويتم امتصاص جزيئات الذهب الصغيرة في الجلد فيضفي توهجاً عليها ويجعلها صحية ومنتعشة ومشرقة.


-إبطاء استنفاد الكولاجين:


لا يمنحك الذهب بشرة جميلة ومتوهجة وشابة فحسب، بل إنه مفيد من نواح كثيرة. يعمل على إبطاء استنفاد الكولاجين، ويزيد من مرونة الجلد، ويفتح لون البشرة، ويحفز نشاط الخلايا التي تجعل الجلد متماسكاً، ويحسن الدورة الدموية.

المواد التجميلية الذهب للعناية بالبشرة يقلل التجاعيد والخطوط الدقيقة فوائد الذهب