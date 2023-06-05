تعرفي على فوائد الذهب المذهلة للبشرة

الذهب ليس معدنًا ثمينًا للاقتناء فقط بل أصبح يدخل في صناعة الكثير من المواد التجميلية بعد أن اكتشف الخبراء الفوائد المذهلة له على البشرة حيث أصبح يستخدم على شكل مواد سائلة وكريمية ومراكز التجميل والعناية بالبشرة أو ماسك لتغذية البشرة فيمكنك استخدامه عن طريق تطبيق أقنعة الذهب الجاهزة أو استعمال منتجات بخلاصة الذهب، ومن فوائد الذهب للعناية بالبشرة:



-تقليل التجاعيد والخطوط الدقيقة والبقع:



الحصول على بشرة صافية وخالية من التجاعيد والبقع هي رغبة كل امرأة، ويمكن للذهب أن ينشط الخلايا القاعدية للجلد، مما يزيد من مرونة البشرة، وبالتالي فهو يقلل التجاعيد والخطوط الدقيقة والعيوب.



-ينشط خلايا الجلد:



تساعد الأيونات الموجودة في الذهب في تحفيز الخلايا والأعصاب والأوردة في جسمك، هذا يؤدي إلى تحسين الدورة الدموية وبالتالي إلى زيادة التمثيل الغذائي لخلايا الجلد وإفراز الفضلات والحصول على بشرة صحية.



-منع الشيخوخة المبكرة للجلد:



يمكن أن يؤدي جفاف البشرة إلى الشيخوخة المبكرة، لهذا فإن استخدام الذهب يقلل من جفاف الجلد ويساعد في زيادة معدل الأيض ما يحارب شيخوخة البشرة المبكرة.



-تفتيح لون البشرة:

تقول الشائعات أن أحد أنظمة الجمال التي اتبعتها كليوباترا كان استخدام الذهب، إذ كانت تستخدم قناع الذهب كل ليلة لتعزيز لون بشرتها والحفاظ عليها شابة ومتوهجة وجميلة.



-زيادة مرونة الجلد:



تميل البشرة إلى الترهل عندما تقل مرونتها، فيمكن أن يقلل استخدام الذهب من تفكك الإيلاستين واستعادة مرونة الأنسجة، وهذا سوف يمنع الجلد من الترهل، كذلك يزيد الذهب من مرونة الجلد، مما يجعله متماسكاً ومتناغماً.



-بشرة متوهجة:



يساعد الذهب في تحسين الدورة الدموية، وبالتالي فهو يساعد على ترطيب البشرة والحفاظ عليها، ويتم امتصاص جزيئات الذهب الصغيرة في الجلد فيضفي توهجاً عليها ويجعلها صحية ومنتعشة ومشرقة.



-إبطاء استنفاد الكولاجين:



لا يمنحك الذهب بشرة جميلة ومتوهجة وشابة فحسب، بل إنه مفيد من نواح كثيرة. يعمل على إبطاء استنفاد الكولاجين، ويزيد من مرونة الجلد، ويفتح لون البشرة، ويحفز نشاط الخلايا التي تجعل الجلد متماسكاً، ويحسن الدورة الدموية.