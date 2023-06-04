نابولي يسيطر على جوائز الدوري الإيطالي.. «كفار» لاعب الموسم و«أوسيمين» الهداف

سيطر لاعبو نابولي على جوائز الدوري الإيطالي، بعد المباراة التي جمعت الفريق مع سامبدوريا، مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الـ38 (الأخيرة) من بطولة الدوري الإيطالي.

وانتهى اللقاء بفوز نابولي بهدفين دون رد، من توقع النيجيري فيكتور أوسيمين التسجيل لنابولي في الدقيقة 64 من ضربة جزاء، وجيوفاني سيميوني الهدف الثاني في الدقيقة 85.

وأعلن اتحاد كرة القدم الإيطالي فوز لوتشيانو سباليتي المدير الفني لنابولي بجائزة مدرب الموسم لقيادة الفريق نحو تحقيق لقب الدوري الغائب عن خزائن النادي منذ 33 عاما.

وفاز المهاجم الجورجي خفيشا كفاراتسخيليا بجائزة لاعب الموسم، بعد تألقه مع الفريق بتسجيل 12 هدفا وتقديم 10 تمريرات حاسمة.

وحصد الدولي النيجيري فيكتور أوسيمين جائزة هداف الدوري الإيطالي بعد إحرازه 26 هدفا وتقديم 4 تمريرات حاسمة، وحاز المدافع الكوري الجنوبي مين جاي كيم على جائزة مدافع الموسم.

وتوج نابولي بلقب الدوري الإيطالي مبكرا قبل 5 جولات من نهاية الموسم للمرة الثالثة في تاريخه، بتعادله مع أودينيزي 1-1، ختام الجولة الـ33، لينهي انتظارا دام 33 عاما.

