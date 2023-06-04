الجيش الأمريكي: سفينة صينية ناورت "بطريقة غير آمنة" قرب مدمرة للبحرية الأمريكية

أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الأحد، قيام سفينة تابعة للبحرية الصينية بالمناورة "بطريقة غير آمنة" بالقرب من مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية في مضيق تايوان.

وقالت القيادة الأمريكية للمحيطين الهندي والهادئ في بيان على موقعها الإلكتروني، إن المدمرة التي تعمل بالصواريخ الموجهة يو إس إس تشونج هون والفرقاطة البحرية الملكية الكندية من طراز هاليفاكس من طراز إتش إم سي إس مونتريال تقومان "بعملية عبور روتينية من الجنوب إلى الشمال" لمضيق تايوان "عبر المياه حيث توجد حرية الملاحة في أعالي البحار. ويتم تطبيق التحليق فوقها ".

وأضاف البيان "أثناء العبور، نفذت سفينة صينية مناورات بطريقة غير آمنة بالقرب من مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية في مضيق تايوان".

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن "لكي نكون واضحين: نحن لا نسعى إلى صراع أو مواجهة. لكننا لن نتوانى في مواجهة الإعتداء أو الإستفزاز"، بحسب ما أوردت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وأشار إلى أن الصين "تواصل إجراء عدد ينذر بالخطر من عمليات الاعتراض الخطرة للطائرات الأمريكية وحلفائها التي تحلق بشكل قانوني في المجال الجوي الدولي" وتعهد بأن الولايات المتحدة ستدعم الحلفاء في المنطقة "لأنهم يدافعون عن أنفسهم".