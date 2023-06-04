نابولي يهزم سامبدوريا في ختام الدوري الإيطالي

حقق فريق نابولي الفوز على نظيره سامبدوريا، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الـ38 (الأخيرة) من بطولة الدوري الإيطالي.

وافتتح الدولي النيجيري فيكتور أوسيمين التسجيل لنابولي في الدقيقة 64 من ضربة جزاء، وأضاف جيوفاني سيميوني الهدف الثاني في الدقيقة 85.

وواصل نابولي صدارته للدوري الإيطالي برصيد 90 نقطة، في حين تجمد رصيد سامبدوريا عند 19 نقطة في قاع الترتيب ليهبط إلى دوري الدرجة الثانية.

وتوج نابولي بلقب الدوري الإيطالي مبكرا قبل 5 جولات من نهاية الموسم للمرة الثالثة في تاريخه، بتعادله مع أودينيزي 1-1، ختام الجولة الـ33، لينهي انتظارا دام 33 عاما.