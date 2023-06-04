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الإثنين 05 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر تصلي من أجل سلامة البابا تواضروس الثاني

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
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رفع الأب الربان فيليبس عيسى، كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر، الصلاة من أجل صحة وعافية قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، وذلك في قداس عيد العنصرة المبارك صباح اليوم ٤ حزيران (يونيو) ٢٠٢٣، كما دعا الرب الإله لكي يتمم شفاءه العاجل، حيث تعرض قداسته صباح اليوم لوعكة صحية مفاجئة أثناء قداس العيد، وقد شخص الأطباء الحالة ببدء التهابات بسيطة في العصب السابع، لذا أوصوه بالراحة التامة في الفترة المقبلة.
وفي هذا السياق صرح الأب الربان أنه يتابع عن كثب الحالة الصحية لقداسة البابا، ويرفع الصلوات من أجل عودته إلى خدمته سريعاً، ولكي يحفظه الله سالماً معافاً على كرسيه الرسولي المرقسي المكرم لسنين عديدة.

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