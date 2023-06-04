كهربا يسجل الهدف الثاني للأهلي في مرمى الوداد المغربي

أضاف محمود عبدالمنعم كهربا الهدف الثاني للأهلي في مرمى الوداد المغربي في اللقاء الذي يجمعهما حاليا على استاد القاهرة الدولي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

جاء هدف “كهربا” في الدقيقة 59 بعدما استغل خطأ فادحا من دفاع وحارس الوداد ليسدد الكرة قوية في الشباك.

وكان بيرسي تاو أحرز هدف التقدم للاهلي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، من رأسية بعد كرة عرضية من حسين الشحات.

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، التشكيل الذي يخوض به مواجهة الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويخوض الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج، حمدي فتحي، مروان عطية.

خط الهجوم: حسين الشحات، محمود كهربا، بيرسي تاو.

وجاء تشكيل الوداد المغربي كالتالي:

حراسة المرمى: يوسف المطيع:

خط الدفاع: أيوب العلمود "يمين" – أمين فرحان – ارسين زولا – يحيي عطية الله "ش"

خط الوسط: أيمن الحسوني - جلال الداودي – يحيي جبران – راضي جعدي

الهجوم: بولي سامبو – زهير المترجي