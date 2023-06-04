نقابة المحامين تصدر بيانًا بشأن المنشور المتداول عن قائمة الأسعار بناديي جليم وطلخا

أصدرت النقابة العامة للمحامين، برئاسة الأستاذ عبد الحليم، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد العرب، بيانًا بشأن ما تم تداوله عن قائمة أسعار المأكولات، والمشروبات الخاصة بنادي المحامين بجليم، ونادي المحامين بطلخا، أكدت خلاله عدم اعتماد هذه القائمة حتى الآن، وجاء نص البيان كالآتي:

بخصوص ما تم نشره وتداوله على صفحات التواصل الاجتماعي عن قائمة أسعار المأكولات، والمشروبات الخاصة بنادي المحامين بجليم، ونادي المحامين بطلخا؛ نؤكد بأن هذه القائمة لم يتم اعتمادها، أو الموافقة عليها من النقابة العامة للمحامين حتى الآن، ولم يتم عرضها على اللجنة المختصة بذلك.

ونوضح للسادة الزملاء المحامين، بأن قائمة الأسعار سوف تكون بالأسعار التقريبية للنوادي المجاورة (التجاريين، والتطبيقيين، والأطباء، والمهندسين).

ونطمئن الجميع أن هدف النقابة ليس تحقيق أي ربح مادي، وإنما الهدف خدمة السادة الزملاء المحامين وأسرهم، وسوف تكون الأسعار في متناول الجميع، ولا تمثل أي عبء عليهم، وسوف يتم الإعلان عن قائمة الأسعار فور اعتمادها.