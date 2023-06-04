ليفاندوفسكي يقود برشلونة أمام سيلتا فيجو في الجولة الأخير بالدوري الإسباني

أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة، تشكيل اللاعبين الرسمي لمواجهة مضيفه سيلتا فيجو، في إطار منافسات الجولة الـ38 (الأخيرة) بطولة الدوري الإسباني.

ويستضيف سيلتا فيجو المباراة على ملعب "بالايدوس" في تمام الساعة العاشرة مساء، واعتمد تشافي على روبرت ليفاندوفسكي لقيادة الهجوم إلى جانب رافينها وفيران توريس.

ويبدأ برشلونة المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: ماركو ألونسو - أندرياس كريستنسن - سيرجي روبيرتو - جيوليس كوندي.

خط الوسط: فرانك كيسي - فرينكي دي يونج - إريك جارسيا.

خط الهجوم: رافينها - روبرت ليفاندوفسكي - فيران توريس

ويحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني برصيد 88 نقطة وتوج الفريق رسميا ببطولة الدوري الإسباني قبل 4 مباريات من نهاية الموسم، فيما يأتي سيلتا فيجو في المركز السابع عشر برصيد 40 نقطة وهو مهدد بالهبوط في حال الهزيمة.