ads
الإثنين 05 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

فوائد الزوائد المطاطية على إطارات السيارات

زوائد مطاطية
زوائد مطاطية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمتلك بع السيارات زوائد مطاطية على إطاراتها ولا يعرف الكثير من الناس أن وجودها لأهمية، فهذه الزوائد المطاطية تعتبر مفيدة جداً للإطارات أثناء عملية التصنيع إذ إنه أثناء عملية ضخ المطاط السائل في قالب الإطارات من الممكن أن تتشكل فقاعات الهواء في المطاط أو بين المطاط والقالب وهذه الفقاعات تتسبب في تشويه واضعاف الإطار النهائي.

ولمنع هذه الفقاعات من الظهور فإن مصنعي الإطارات يلجأون إلى ثقب فتحات تهوية في القالب للسماح للهواء من الهروب من خلالها أثناء الضغط، وبالتالي فإن هناك بعض المطاط يذهب من خلال هذه الفتحات مكون تلك الزوائد التي نشاهدها، فهي لها دور في أمان السيارة وليست مجرد شكل مكمل للاطار.

ودورها يكتمل ما بعد عملية التصنيع فإن هذه الزوائد تكون من دون أي فائدة إذ إنها أدت الغرض المطلوب منها وهو التنفيس على المطاط عند عملية تحويله من السائل إلى الصلب وقد تكون أيضا علامة على أن الإطار جديد .

زوائد مطاطية أمان السيارات تزيل الهواء من الاطار اثناء التصنيع