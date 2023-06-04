فوائد الزوائد المطاطية على إطارات السيارات

تمتلك بع السيارات زوائد مطاطية على إطاراتها ولا يعرف الكثير من الناس أن وجودها لأهمية، فهذه الزوائد المطاطية تعتبر مفيدة جداً للإطارات أثناء عملية التصنيع إذ إنه أثناء عملية ضخ المطاط السائل في قالب الإطارات من الممكن أن تتشكل فقاعات الهواء في المطاط أو بين المطاط والقالب وهذه الفقاعات تتسبب في تشويه واضعاف الإطار النهائي.

ولمنع هذه الفقاعات من الظهور فإن مصنعي الإطارات يلجأون إلى ثقب فتحات تهوية في القالب للسماح للهواء من الهروب من خلالها أثناء الضغط، وبالتالي فإن هناك بعض المطاط يذهب من خلال هذه الفتحات مكون تلك الزوائد التي نشاهدها، فهي لها دور في أمان السيارة وليست مجرد شكل مكمل للاطار.

ودورها يكتمل ما بعد عملية التصنيع فإن هذه الزوائد تكون من دون أي فائدة إذ إنها أدت الغرض المطلوب منها وهو التنفيس على المطاط عند عملية تحويله من السائل إلى الصلب وقد تكون أيضا علامة على أن الإطار جديد .