الدبلومات الفنية.. «التعليم» تنعى «مُلاحظ» تُوفي إثر حادث سير

نعى الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني، والدكتور محمد موسى عمارة رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية، المُعلم محمد عامر حسانين ملاحظ لجنه صلاح الدين بأبو قرقاص الذي وافته المنية في أثناء توجهه إلى لجنة امتحانات الدبلومات الفنية اليوم إثر حادث سيارة .

وقدما العزاء لأسرته داعين الله له بالرحمة والمغفرة وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

ويواصل الطلاب الامتحانات التحريرية لطلاب الدبلومات الفنية، (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي)، التي انطلقت السبت الموافق 27 / 5 / 2023 وفق الجدول المعتمد، حيث يؤدي عدد (715432) طالب وطالبة الامتحانات في عدد (2542) لجنة بجميع النوعيات.