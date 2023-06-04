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الإثنين 05 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

الدبلومات الفنية.. «التعليم» تنعى «مُلاحظ» تُوفي إثر حادث سير

د.محمد مجاهد نائب
د.محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني
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نعى  الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني،  والدكتور محمد موسى عمارة رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية،  المُعلم محمد عامر حسانين  ملاحظ لجنه صلاح الدين بأبو قرقاص الذي وافته المنية في أثناء توجهه إلى لجنة امتحانات الدبلومات الفنية اليوم إثر حادث سيارة .
وقدما العزاء لأسرته داعين  الله له بالرحمة والمغفرة وأن  يلهم أهله الصبر والسلوان.

ويواصل الطلاب الامتحانات التحريرية لطلاب الدبلومات الفنية، (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي)، التي انطلقت السبت الموافق 27 / 5 / 2023  وفق الجدول المعتمد، حيث يؤدي  عدد (715432) طالب وطالبة الامتحانات في عدد (2542) لجنة بجميع النوعيات.

الدبلومات الفنية الامتحانات التحريرية أبو قرقاص