إنشاء مركز للتحكيم في منازعات الملكية الفكرية بجامعة حلوان

أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي قرارا بإنشاء مركز للتحكيم والوساطة في منازعات الملكية الفكرية بالمعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان. ويأتي انشاء المركز في إطار تنفيذ متطلبات الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي أطلقها دولة رئيس الوزراء في سبتمبر ٢٠٢٢.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة علي أن جامعة حلوان لديها تميز في مجال الملكية الفكرية، حيث أنشأت المعهد القومي للملكية الفكرية في عام ٢٠١٦، والذي وصل عدد الباحثين به الي اكثر من ٧٠٠ باحث ينتمون الي كافة أطياف المجتمع في التخصصات العلمية المختلفة. فضلا عن الجامعة لديها سياسة للملكية الفكرية ولجنة لاداراتها، وتولي اهتماما برصد الأفكار والاختراعات والابداعات والقيام بتسجيل حقوق الملكية الفكرية للباحثين والجامعة. وجاء انشاء مركز التحكيم في الملكية الفكرية لكي يتولي القيام بدوره في خدمة المجتمع المصري والعربي من خلال الفصل في منازعات الملكية الفكرية التي تعرض عليه، ويضم المركز مجموعة من المحكمين في تخصصات الملكية الفكرية بكافة أنواعها.

ويشير الدكتور ياسر جاد الله عميد المعهد الي أن انشاء المركز جاء متسقا مع الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي تتطلب توافر خبرات مناسبة للقيام بدورها في فض منازعات الملكية الفكرية، وهنا يوفر تلك الخبرات المعهد من خلال دراسات الدبلوم والماجستير والدكتوراه في الملكية الفكرية، فضلا عن التواصل مع مركز الوساطة والتحكيم بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية بسويسرا