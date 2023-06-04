التعليم العالي: أنشطة وفعاليات معهد إعداد القادة خلال الفترة من يناير حتى مايو 2023

أكد دكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي دور الوزارة في بناء الشخصية العلمية والإنسانية للشباب، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي يقوم به معهد إعداد القادة، من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات للشباب، للمُساهمة في تنمية وعي الشباب والارتقاء بمواهبهم وقدراتهم، ومحاربة الأفكار غير السوية التي تهدد المجتمع، وتشجيع قيم التسامح ونبذ العنف، وتحصين الشباب من الأفكار المُتطرفة، ومُحاربة الشائعات، وترسيخ قيم الولاء والانتماء تجاه وطنها.

وفي هذا الإطار، شهد معهد إعداد القادة خلال عام 2023، العديد من الفعاليات والأنشطة، من أجل صناعة جيل من القادة المُبدعين والمؤثرين، حيث عقد المعهد البرنامج التدريبى للسادة المرشحين من مجلس المراكز، والمعاهد، والهيئات البحثية؛ لشغل منصب رؤساء المراكز البحثية، وكذلك البرنامج التدريبى للمرشحين (عميد كلية - رئيس شعبة - رئيس قسم) والمعادل لدرجة عميد كلية.



كما نظم المعهد بالتعاون مع جامعة الجلالة أسبوع إعداد قادة الجامعات الأهلية والتكنولوجية في مقر جامعة الجلالة؛ بهدف تشجيع طلاب الجامعات الأهلية والتكنولوجية على المشاركة في الأنشطة الطلابية وتعزيز قدراتهم في التواصل والحوار، وبناء جيل متناغم يتجاوز التعصب والتشدد، وتمكينهم من المشاركة في مختلف الفعاليات، والأنشطة الطلابية المتنوعة، والاندماج في الحياة الجامعية، حيث شمل الأسبوع العديد من مجالات التنافس والأنشطة المختلفة.

بالإضافة إلى ذلك، نظم المعهد بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية برنامجًا تدريبيًا لإعداد القادة العرب في محافظة الأقصر، شارك في البرنامج طلاب الجامعات العربية من 16 دولة عربية، بالإضافة إلى طلاب الجامعات المصرية؛ بهدف تأهيل القيادات العربية وتمكينهم من أن يصبحوا سفراءً في جامعاتهم وبلدانهم، من خلال تنوع المحاضرات والجلسات التي تهدف إلى تحقيق التنمية المُستدامة، كما تم عقد نموذج المحاكاة الأول للمجلس التنفيذي لاتحاد الجامعات العربية على هامش البرنامج.

وكما نظم المعهد ملتقى قادة التغيير لطلاب الجامعات المصرية برعاية وزارتي التعليم العالي والشباب والرياضة، تحت شعار "ساند"؛ بهدف تعزيز أداء الشباب وتطويرهم، من خلال مجموعة متنوعة من المحاضرات، التي تستهدف تحقيق التنمية المهنية والشخصية، والاطلاع على أحدث المهارات والكفاءات والتقنيات، بالإضافة إلى تبادل الخبرات، وذلك لتلبية متطلبات العصر الحديث.

وفي إطار اهتمام الدولة المصرية بالمرأة وتعزيز دورها في المجتمع، نظم معهد إعداد القادة برامج متنوعة، منها قادة العام للفتيات، تحت عنوان "تكافؤ الفرص"، ودورة تدريبية في مهارات القيادة تحت عنوان "إعداد فريق تنظيم الفعاليات المختلفة".

وبناءً على حرص الدولة المصرية على تأصيل المعتقدات الدينية والثقافية والمجتمعية الأصيلة في وجدان الشعب المصري، ونشر الوعي في المجتمع، قامت وزارة التعليم العالي من خلال معهد إعداد القادة بتنظيم برنامج "قادة جيل 2"، شمل البرنامج العديد من الندوات وورش العمل، بالإضافة إلى استضافة رموز المجتمع والفكر لمواجهة الأفكار المتطرفة بوسائل متنوعة؛ بهدف تعزيز الوعي واستعادة المفاهيم والأفكار والمعتقدات الصحيحة في الدين والثقافة، والتي تلعب دورًا إيجابيًا في استقرار المجتمع المصري وحفظ نسيجه، وشمل هذا البرنامج أعضاء هيئة التدريس في الجامعات، وممثلين عن الوزارات والمؤسسات في الدولة المصرية، الذين يمثلون قوة ناعمة تؤثر في فكر شباب الجامعات والمجتمع بشكل عام.

كما قام المعهد بتنظيم سلسلة من المحاضرات كجزء من دوره التوعوي في استثمار عقول شباب الجامعات والمعاهد المصرية؛ بهدف بناء الوعي حول القضايا المتنوعة، بما في ذلك مواجهة الأفكار المغلوطة وغير السوية.

وكجزء من الجهود المستمرة للمعهد في تعزيز الوعي وتثقيف الشباب حول قضايا مهمة تؤثر في حياتهم والمجتمع بشكل عام، نظم المعهد عددًا من المحاضرات؛ لتوعية الشباب بقضايا مثل تنظيم الأسرة، والصحة الإنجابية، وحل المشكلة السكانية، من خلال توفير المعلومات والنقاشات، لتمكين الشباب من اتخاذ قرارات مُستنيرة، والمساهمة في تطوير المجتمع بشكل إيجابي.

ونظم المعهد ملتقى شباب أعضاء هيئة التدريس تحت شعار "معًا نلتقي"؛ واستهدف التوعية بتحديات الأمن القومي المصري، ومحاربة الشائعات والأفكار الهدامة والمتطرفة، التي تهدد المُعتقدات الدينية، والموروثات، الثقافية والمجتمعية الأصيلة للشعب المصري، ومواجهة القيم الدخيلة عليه، وكذلك مواجهة الأفكار غير السوية التي تهدد فكر الشباب، ودعم روح الانتماء للوطن، وتعزيز قيم المواطنة.



وعقد المعهد الدورة الرمضانية والتى أقيمت تحت شعار"رمضان يجمعنا"، تضمنت مجالات التسابق فى كرة القدم الخماسي والشطرنج، وتنس طاولة، بالإضافة إلى بعض المحاضرات التي تُسهم فى تنمية الوعي، ومنها محاضرة عن التعاون، وروح التسامح، ومحاربة الأفكار المغلوطة والمتطرفة.

واستجابة لتوجيهات القيادة السياسية ووزارة التعليم العالي بتنظيم الدورات التثقيفية، والتدريبية لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية، تم عقد لقاء طلابي بعنوان القضية السكانية "أبعاد ومحاور عمل"، والتعريف بالقضية السكانية، وأبعادها والوضع الحالي، والتحديات السكانية التي تواجه مصر، كما تم تسليط الضوء على الحلول التي تتبناها الحكومة المصرية لمواجهة زيادة السكان.

بالإضافة إلى ذلك، تم إلقاء محاضرة، حول الخطاب الديني المعتدل والجهود المبذولة لمحاربة الأفكار الهدامة والمضللة، والغير متوازنة بين طلاب المعاهد العليا.

كما نظم المعهد البرنامج التدريبى لأعضاء البعثات والمهمات العلمية؛ بهدف تزويد المبعوثين بالمهارات والمعارف الأساسية اللازمة لهم لتمثيل مصر بالخارج تمثيلا مشرفًا، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم كأعضاء بعثات علمية خارجية، والتعرف على الحقوق العلمية والمالية لأعضاء البعثات، وتزويدهم بالمهارات الشخصية ومهارات القيادة، وذلك من خلال مجموعة متنوعة من المحاضرات العلمية والثقافية.

وعقد معهد إعداد القادة ندوة تثقيفية بالتعاون مع جامعة برج العرب التكنولوجية، بعنوان "تحديات الأمن القومي ودور القوى الناعمة في مكافحة الأفكار المتطرفة والمضللة"، بالإضافة إلى قيام المعهد بتنظيم برنامج تدريبي بالتعاون مع جامعة المنصورة؛ لبناء الوعي لدى موظفي الجامعة.

كما شارك معهد إعداد القادة في تنظيم العديد من الفعاليات التابعة للوزارة، ومنها المشاركة المتميزة لطلاب المعهد في حفل توقيع برنامج "التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف"، كما شاركوا في تنظيم فعاليات إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وكذلك تنظيم فعاليات الإفطار الجماعي لقادة وموظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة مشاركة الطلاب في حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب.

وأوضح د. كريم همام مدير معهد إعداد القادة، أن المعهد وقع العديد من بروتوكولات التعاون مع عدة مؤسسات تعليمية ومنها، بروتوكول تعاون بين جامعة الجلالة، واتحاد الجامعات العربية، وأيضًا مناقشة سبل التعاون مع الجامعة البريطانية في مصر، فضلًا عن مناقشة سبل تفعيل البروتوكول الموقع مع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا؛ لتعظيم الاستفادة من التعاون المشترك بين الهيئات والمؤسسات التعليمية المختلفة التي تخدم أفراد المجتمع الجامعي.

وقد تم أيضًا توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين معهد إعداد القادة وجامعة برج العرب التكنولوجية، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع جامعة المنصورة.

وأكد مدير معهد إعداد القادة على أن الخُطة الاستراتيجية للمعهد تعمل على تأهيل وإعداد الشباب والقيادات، من خلال اكتساب أحدث المهارات والكفاءات والتقنيات في مجالات القيادة والتواصل، ومواكبة التطورات، وتبادل الخبرات بما يتوافق مع المتطلبات الحديثة، وتعزيز بناء الشخصية وتطوير المهارات وتعميق الانتماء الوطني.

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