كيف تعرف الشخص النرجسي؟

الشخصيات النرجسية من الشخصيات التي يعصب التعامل معها وفهمها، فالأشخاص النرجسيون يظهرون في مواقف معينة سلوكيات نرجسية، ولكن يمكن تعريف الشخصية النرجسية على أنها اضطراب في الشخصية وشكل من أشكال الشعور بالأهمية المفرطة للذات، والرغبة في جذب انتباه الآخرين والحاجة إلى إعجاب الآخرين، وتظهر معالم الشخصية النرجسية لدى الشخص في مرحلة البلوغ، وفي كثير من الأحيان قد لا يدرك الأشخاص النرجسيون بأنهم مصابون بهذا النوع من الاضطراب أو أنهم يعانون من مشكلة معينة، وذلك لكونهم يجدون شخصيتهم بعيدة عن هذه الاضطرابات.

-صفات الشخصية النرجسية:

الشعور بالعظمة:

العظمة هي أبرز صفات الأشخاص النرجسيين، وهي عبارة عن شعور غير حقيقي بالتفوق على الآخرين، وهو شعور يفوق الشعور بالغرور كما يشعر الأشخاص النرجسيون بأنهم أفضل من أيّ شخص آخر، ويتوقعون من الآخرين الاعتراف بذلك حتى وإن لم يفعلوا ما يستحق ذلك، كما يعتقد الأشخاص الآخرون بأنّ العظمة شعور مميز وخاص ولا يمكن فهمه إلا من قبل أشخاص آخرين مميزين مثلهم.

حب السيطرة:

يعتبر حب السيطرة من السمات الشائعة كذلك للنرجسية، إذ سيولي الشخص الذي يعاني من النرجسية احتياجاته الخاصة كأولوية في المقام الأول، حتى وإن حاول في البداية إرضاء الشخص المقابل والنيل على إعجابه، كما يفضل الأشخاص النرجسيون الإبقاء على مسافة معينة بينهم وبين الأشخاص الآخرين، وذلك للحفاظ على قدرتهم على السيطرة.

الغطرسة:

إذ قد ينظر الأشخاص النرجسيون بنظرة دونية إلى الأشخاص الذين يعتبرونهم أقل مكانة منه، ويفضل تكوين علاقات مع الأشخاص الذين يعتقد بأنهم ناجحون وموهوبون ومميزون فقط، إضافة إلى أنه قد يرغب دائمًا بحوزة الأفضل بشكلٍ مستمر سواء أفضل سيارة، أو أفضل ملابس، أو أفضل مكتب مع تضخيم الشعور بالتفوق.

شعور قوي بالاستحقاق:

قد يكون الشخص المصاب بالنرجسية مقتنعًا بأنه يستحق معاملة مميزة، ويمتلك الحق في جميع الامتيازات الموجودة، كما قد يشعر الشخص المصاب بالنرجسية بأن الجميع ينبغي أن يلبوا توقعاتهم ومطالبهم جميعها.

الاستفادة من الآخرين:

يتمثل ذلك بالاهتمام بنوعية العلاقات والأشخاص الموجودين في المحيط ولكن على المستوى السطحي، أي الاهتمام بكونهم يرفعون من مكانة ووضع الشخص النرجسي، أو قد يدعمون شعوره تجاه نفسه بأنه الأفضل دون التفكير في كيفية تأثير سلوكه عليهم.

الحاجة إلى الثناء والاهتمام:

يسعى الأشخاص النرجسيون إلى جذب الاهتمام المستمر من الآخرين، كما أنهم قد يشعرون بالإحباط والحزن بمجرد شعور الآخرين اتجاههم بأنّ ما يفعلونه أو ما يقولونه ليس أمرًا مميزًا، أو تعرضهم للنقد أيا كان نوعه، فهم يحتاجون إلى نيل الإعجاب والثناء بشكلٍ مستمر.

رد الفعل السلبي تجاه النقد:

الشخص النرجسي سريع في إلقاء اللوم على الآخرين عندما لا تسير الأمور بالشكل المطلوب بالرغم من كونه محبًا للسيطرة، وحب الحصول على التقدير الكامل عند سير الأمور بالشكل المطلوب، ولكن يكون من الصعب على الشخص النرجسي الاعتراف بالخطأ أو قبول النقد لأنه يشعر دائمًا بأنّ أيّ خطأ هو خطأ الآخرين وليس خطأه.

فقدان التعاطف:

يفتقد الشخص النرجسي التعاطف مع الآخرين، إذ يكون من الصعب عليه تقبل سلوكه كونه غير قادر أو غير راغب في التعاطف مع مشاعر، أو احتياجات الآخرين، أو رغباتهم.

العيش بعالم خيالي يدعم أوهام العظمة لديهم:

يميل الشخص النرجسي للعيش في عالمٍ خيالي يرتكز على خداع الذات والتخيلات في تمجيد الذات لنجاح غير محدود وجاذبية منقطعة النظير، إضافة إلى القوة المطلقة، والتألق، وحب مثالي لأنفسهم، مما يجعلهم يشعرون بالتميز والسيطرة، فالواقع لا يدعم وجهة نظر الشخص النرجسي اتجاه نفسه، لذا فإن أي شيء قد يقوم بمس هذا العالم الخيالي والرجوع به إلى أرض الواقع سيقابله بردة فعل شرسة أو غاضبة.

-تقلب المزاج:

الشعور بالاكتئاب وتقلب المزاج وذلك لكونهم غير قادرين على الوصول إلى الكمال.

-صعوبة التعامل مع الاخرين:

مواجهة الكثير من الصعوبات في التعامل مع الآخرين والشعور بالإهمال بسهولة.

-مشاعر خفية:

يمتلك الشخص النرجسي مشاعر خفية بعدم الأمان والضعف والإذلال.

-الغضب في ابسط الامور:

في اغلب الأمور يظهر الغضب أو نفاد الصبر على النرجسي عند عدم تلقي معاملة خاصة.

-صعوبة في السيطرة على المشاعر والسلوكيات:

اغلب الاشخاص النرجسيون يظهر في التعامل معهم مشاكل في الصعوبة على السيطرة بمشاعرهم في التعامل مع المواقف والسلوكيات اليومية.

-الغيرة:

من أبرز المواقف المتكررة مع الشخص النرجسي هي الشعور الدائم بالغيرة من أبسط الأمور ومع أقرب الناس كذلك بأن الآخرين يغارون منهم.

-الشك:

الشخص النرجسي دائم الشعور بالشك أو الارتياب من الآخرين.

-صعوبة في التكيف:

مواجهة صعوبات كبيرة في التعامل مع الضغط النفسي، والتوتر، والتكيف مع التغيير.

-الانسحاب الاجتماعي:



-طرق التعامل مع الشخص النرجسي:

تقبل الأشخاص النرجسيين وعدم محاولة تغييرهم ولا توقع ذلك، لأن هذا سيصيب الشخص المقابل بخيبة أمل.

الإبقاء على مسافة أمان معهم، إذ يجب تقبل حقيقة أن الأشخاص النرجسيين من الصعب التعامل معهم.

الابتعاد عن محاولة تحدي الأشخاص النرجسيين بشكل مباشر، ولكن هذا لا يعني الموافقة والخوف من كل ما يطلبه الشخص النرجسي، ولكن يجب البحث حول الطرق المناسبة أثناء الخلافات أو التحديات، لأن ذلك يعرض الشخص المتحدي لخطر الانتقام من قبل الشخص النرجسي مهما كانت الوسيلة، وقد يقوم بجلب أشخاص آخرين للموقف لينقلبوا ضد المتحدي.

البقاء بالقرب من أشخاص داعمين قدر الإمكان، وذلك لإبعاد المشاعر السلبية التي يصاب بها الشخص المقابل جراء التعامل مع الشخص النرجسي.

تجنب مواجهة الشخص النرجسي أمام مجموعة من الأشخاص فالمواجهة أمام الآخرين قد تعني له التهديد مما سيؤدي به الرغبة بالانتقام.