"أنا وابني ومجتمع أخضر" فنانة تشكيلية تطلق مبادرة جديدة من نوعها في مصر والوطن العربي

مبادرة أنا وابنى ومجتمع أخضر للفنانة التشكيلية إيناس أبو خضرة تشارك فى اليوم العالمى للبيئة والذى تنظمه جمعية عين البيئة بالاشتراك مع المجلس القومى للمرأة و جهاز شئون البيئة بمحافظة الشرقية والاتحاد الإقليمى للمؤسسات والجمعيات الأهلية، بحضور القيادات السياسية والمجتمعية بالمحافظة.



الجدير بالذكر أن "مبادرة أنا وابنى ومجتمع أخضر" انطلقت من موضوع رسالة الماجستير الخاصة باللفنانة التشكيلية إيناس أبو خضرة عن إعادة التدوير للمخلفات والتى كانت بعنوان"استخدام إستراتيجية إعادة تدوير الخامات لتنمية القدرة الابتكارية لدى طفل الروضة" والتى تمت مناقشتها بجامعة دمنهور، وتم التوصية بتوجيه الرسالة لوزارة التربية والتعليم لتكون ضمن المناهج الحديثة الموجهة لطفل هذه المرحلة.

تقول الفنانة إيناس أبو خضرة من هذا المنطلق جاءت فكرة المبادرة والتى وجدت من خلالها أن هناك مسؤلية تقع على عاتق المجتمع ككل تجاه البيئة، وتوجيه تلك المسؤلية لتكون منطلقا للطفل والأسرة لعلاج سلوكيات الطفل وحل مشكلة الحوار داخل الأسرة وذلك ضمن استراتيجية تربوية وفنية ومجتمعية تخضع للقياس التربوى، وتعالج مشكلة التلوث البيئي وتكدس المخلفات فى آن واحد.

وتشير “أبو خضرة”، من خلال البحث لاحظت التغير الكامل فى شخصية الطفل، و فى معلمات الأطفال عينة الدراسة، وحتى أولياء الأمور مما دفعها لتنظر إلى موضوع رسالتها من منظور مجتمعى، وشعوراً منها بالمسؤولية فقد فكرت فى موضوع المبادرة "أنا وابنى ومجتمع أخضر".

وعقدت أولى فعاليات المبادرة داخل جمعية رعاية الطلبة و توالت فاعليات المبادرة فى أماكن عدة، وهى المبادرة الاولى من نوعها فى مصر والوطن العربي التى تهدف لتربية النشىء وإيجاد حوار أسرى بين الطفل ووالديه وعلاج السلوكيات السلبية، بشكل فنى ابتكارى ونابع عن استراتيجية علمية باستخدام إعادة التدوير، ومن خلال ندوات توعوية، وورش عمل وتدريبات ومعسكرات للطفل والاسرة، و المجتمع ككل ليشعر بالمسؤولية تجاه البيئة ويعبر عن مكنوناته ويستنفذ طاقته السلبية ليحولها لشىء إيجابى ومنتج ملموس .