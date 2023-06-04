تأثير مشاكل الهرمونات على وجه النساء وطرق علاجها

مشاكل الهرمونات من المشاكل الصحية الشائعة لدى النساء فالتغيرات الهرمونية تظهر على الوجه على شكل حبوب البشرة وشعر أسود سميك وزائد فهما أول دلالة على وجود نسبة هرمونات غير معتدلة لدى النساء وفي هذه الحالة تحتاج النساء لزيارة الطبيب واجراء بعض التحاليل وفي حالة التأكد من المشكلة يلجأ لعلاج الهرمونات في الحالات التي ينمو فيها الشعر بشكل غير طبيعي عند الفتاة أي أن ينمو في الوجه والجسم مخالفًا لطبيعة الشعر عند الفتاة.

وبالنسبة للشعر الكثيف والسميك الذي يظهر نتيجة مشاكل الهرمونات فقد يختفي أثناء فترة العلاج لكنه سيعود بالظهور بعد إيقافه، لذلك قد يضطر الطبيب في بعض الأحيان للجمع بين أكثر من طريقة من أجل علاج مثل تلك الحالات من نمو الشعر غير الطبيعي، وهناك بعص الأدوية الهرمونية التي تستخدم في علاج زيادة نمو الشعر منها، حبوب منع الحمل

والتي تساعد في منع نمو الشعر بشكل غير طبيعي والذي غالبًا ينتج بسبب زيادة هرمون الأندروجين، كما تساعد في تنظيم الدورة الشهرية، وتستخدم عادةً عند النساء اللاتي لا تفكرن في الإنجاب في الوقت الحالي.

ومن ضمن العلاجات المستخدمة الأدوية المثبطة لهرمون الأندروجين حيث يتم اللجوء إلى مثل تلك الأدوية في الحالات التي لا تنجح فيها حبوب منع الحمل في علاج نمو الشعر، أو قد يتم استخدام كل من حبوب منع الحمل والأدوية المثبطة للأندروجين سويًا وتعمل مثل تلك الأدوية من خلال منع هرمون الأندروجين من الارتباط بمستقبلاته وهو هرمون مسؤول عن زيادة الشعر بشكل غير طبيعي عند ارتفاع نسبته عند الفتاة وعادة تستغرق فترة ظهور النتائج ما بين ست أشهر إلى سنة.

وعلاجات نمو الشعر الأخرى بعد علاج الهرمونات هي:

العلاج بالليزر:

يتم العلاج بالليزر من خلال استخدام أشعة مركزة تعمل على القضاء على بصيلة الشعر، وقد يعد الجلد الداكن أكثر عرضة للأضرار الجانبية لذا عليك استشارة الطبيب أولًا.

التحليل الكهربائي:

تتم من خلال إدخال إبرة في كل بصيلة شعر من ثم تمرير تيار كهربائي للقضاء على الشعرة. ﻿

-نصائح تساعد في تخفيف نمو الشعر:

إنقاص الوزن حيث يساعد ذلك في التحكم بنسبة الهرمونات في الجسم.

إزالة الشعر منزليًا من خلال استخدام الشمع أو الحلاقة.

استشارة الطبيب حول الكريمات التي يمكن استخدامها من أجل تخفيف نمو الشعر.