نصائح للتخلص من شعور الملل

الملل من المشاعر المزعجة التي قد يشعر بها الكثير من الناس وذلك بسبب الروتين اليومي او بعض المشاكل النفسية ومع استمرار تلك الحالة قد يزيد الشعور بالنفسية السيئة لذلك هناك بعض النصائح التي تبرزها “البوابة نيوز” للتخلص من شعور الملل والحصول على يوم وأوقات رائعة.



-نصائح للتخلص من الملل:

1-استرخ واستمتع بالملل:

أول شيء مهم لتجاوز الملل لا تحكم على نفسك لشعورك بالملل، تقبل هذا الشعور فلا بأس أن تشعر بالملل، إنه أحد المشاعر العديدة التي تشكل جزءًا من الحياة، يعد الترحيب بمزاجك مهما كان تمرينًا مهمًا لتكون قادرًا على حب نفسك، ووجد العلماء إن الشعور بالملل من وقت لآخر هو أمر جيد لأنه يُمكن أن يعزز الإبداع، لذا استرخي واستمتع بالملل كراحة إبداعية.

2-القضاء على الملل في البيت:

جرب توسّيع آفاقك في الطهي ففي الحياة اليومية نقوم دائمًا بإعداد نفس الأشياء كمسألة عملية، جرب لكسر الملل الذهاب إلى السوبر ماركت وشاهد الخضروات الإقليمية في الموسم، واشتري شيئًا لا تعرفه أو لم تأكله أبدًا، ثم ألقي نظرة على كتاب للطبخ وجرب بعض الأفكار الجديدة اللذيذة.

3-جرب الزراعة:

على حافة النافذة أو على الشرفة لا تتطلب الأعشاب الجيدة والخضروات الملونة مساحة كبيرة ولا خبرة، رعاية النباتات لا تحتاج لجد ورؤيتك لها تنمو يوم بعد يوم سوف يسعدك.

4-تخلص من الأشياء القديمة:

لمحاربة الملل في المنزل تخلص من الأشياء الزائدة عن حاجتك، تخلص من الملابس التي لم تعد تستخدمها أو قم ببيعها، وقم بترتيب الأوراق على مكتبك، فتنظيم البيئة المحيطة له العديد من الآثار الإيجابية على الحالة النفسية وفقًا لبعض الدراسات، غالبًا ما يكون الارتباك الخارجي مصحوبًا بمخاوف ومزاج اكتئابي وزيادة الوزن واضطرابات في النوم، ومع زيادة الفوضى يصبح من الصعب أيضًا إدارة الانتباه والتركيز على ما يهمنا حقًا.

5-افعل شيئًا مفيدًا:

نادراً ما تكون الأنشطة التي تعتبرها مفيدة مملة، فكر إذا كنت تعتقد أن حماية الحيوان مهمة قم بعمل تطوعي أو ابحث عن عمل في هذا المجال، أو تجربة أي أعمال تطوعية وسوف تشعر بالرضا عن القيمة التي تقدمها لمن حولك.

6-اكتشف اهتماماتك:

فكر في متى كانت آخر مرة قمت فيها بشيء ما في حالة تدفق شديد التركيز بحيث لا يمكن لأي شيء أن يصرف انتباهك وكل ذلك ذهب من تلقاء نفسه أوجد هذا الشئ وقم بعمل دون تردد.

7-تعلم حركات جديدة:

تعلم حركات جديدة، جرب فعل نالحركة التي تعتقد أنه من المستحيل القيام بها، على سبيل المثال الوقوف على اليدين أو وضعية القوس أو القرفصاء مع الكعب على الأرض، فالتركيز على شئ آخر غير الشعور بالملل يعطيك مشاعر مختلفة.

8-أكتب يوميات الأمتنان:

جرب كتابة اليوميات أو نوع من اليوميات للكبار ككتابة مشاعرك وأحلامك ومع ذلك في هذه الحالة تجعل التركيز لا ينصب على الحقائق بقدر ما ينصب على إدراكك للأحداث وتأثيرها عليك وعلى عواطفك، فإذا كنت تعتقد أن هذا شيء يخص التربويين والكتاب فقط فأنت مخطئ، كتابة اليوميات تساعدك على طرح الأسئلة السلبية والتفكير في نفسك والتركيز على الأشياء الإيجابية والتعرف على الاحتمالات.

9-كعرفة سبب الملل المتكرر:

يخفي عدم القدرة على الشعور بالمتعة والاهتمام تجربة اكتئابية ومعتقدات سلبية عن الذات، وكذلك إحساس عميق بعدم الكفاءة وعدم القدرة، والتي لها أصول قديمة، حيث يشير الملل إلى علاقة متغيرة مع أعمق احتياجات المرء أولئك الذين يشعرون بالملل لا يمكنهم العثور على الأحلام، أو الهدف، أو الشيء الذي يحفزهم حقًا وبمعنى آخر أولئك الذين يشعرون بالملل بهذه الطريقة تعلموا قمع المشاعر والاحتياجات والرغبات.

10-إدارة الملل:

تعلم أن تقدر ما تفعله ومحاولة استخلاص المتعة والسرور من الأمور الإيجابية الصغيرة من الحياة اليومية، لاستعادة القدرة على الشعور والتعبير عن المشاعر الإيجابية، حاول أن تكون على طبيعتك من خلال التعرف على احتياجاتك وخبراتك العاطفية وإعطاء قيمة لها، يسمح هذا لك بمواصلة الشعور بالرغبة والاهتمام بما يهمك وأيضًا إقامة علاقات حقيقية ومرضية.

-وقت احتياج طبيب نفسي:

إذا وجدت أن الملل يمنعك من عيش حياتك بالكامل ووجدت نفسك عالقًا في الحلقة المفرغة للأفكار السلبية التي تغذي اللامبالاة وانحراف الحالة المزاجية ولا يمكنك الخروج منها بمفردك، فمن المستحسن أن تلجأ إلى أحد المتخصصين الذي سيساعدك في إدارة هذه الحلقة المفرغة المختلة، وإعادة بناء صورة لنفسك على أنها كافية وقادرة تسمح لك باستعادة السيطرة على حياتك، حيث ينشأ الملل عندما نتوقف عن الحلم والنمو ووضع أهداف لأنفسنا وتصبح حياتنا ثابتة وخالية من الآفاق، تحقيقنا للاستقرار لا يعني أن نأخذ كل شيء كأمر مسلم به: العمل، الشريك، الأصدقاء، فالطبيعة البشرية خلقت لتنمو وتتطور وتتحسن، ومحاولة التحسين وتعلم أشياء جديدة هي ترياق قوي للملل.