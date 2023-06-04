بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

الأحد 04/يونيو/2023 - 08:18 م

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي ضد الوداد البيضاوي المغربي في مباراة الذهاب لنهائي دوري أبطال أفريقيا.

وصعد الأهلي للمباراة النهائية بعد الفوز على الترجي التونسي ذهابًا وايابا بينما تأهل الوداد المغربي على حساب صنداونز الجنوب إفريقي.

موعد مشاهدة مباراة الأهلي ضد الوداد المغربي بث مباشر.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة ويسعى الأهلي لرد الاعتبار اليوم بالفوز على الوداد بعد تغلب الأخير على بطل مصر في نهائي العام الماضي.

وأنهى الأهلي دور المجموعات في المركز الثاني لمجموعته خلف صن داونز، وأوقعته قرعة دور الثمانية مع فريق الرجاء الرياضي المغربي، ونجح في الفوز عليه بمجموع مباراتي الذهاب والعودة.

ويخطط الأهلي لتقديم مباراة قوية أمام بطل المغرب، خاصة في ظل غياب عدد من عناصر الفريق لأسباب مختلفة، على رأسهم محمد الشناوي الحارس الأساسي للإصابة.

مشاهدة بث مباراة الأهلي والوداد المغربي في نهائي ابطال افريقيا