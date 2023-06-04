خبيرة تنصح بتناول الموز لتحسين المزاج

يعد الموز من الفواكه الشهيرة لدى الكثيرين نظراً لسهولة تناولها والفوائد الصحية المتعددة التي تُساهم في الحفاظ على الصحة العامة والوقاية من بعض الأمراض. ولذلك، ينصح خبراء الصحة دائماً بتناول الموز كوجبة خفيفة على الإفطار.

وقالت الدكتورة مريانا جوتوفا، خبيرة التغذية الروسية، إن تناول الموز بصورة منتظمة يساعد على تحسين المزاج، ويطلق عليه البعض اسم هرمون السعادة، وذلك لأن التربتوفان الأميني الموجود في الموز ينظم مستوى هرمون السيروتونين في الجسم، ونقص هذا الهرمون في الجسم يؤدي إلى سوء النوم والمزاج وحتى الاكتئاب.

وأشارت الخبيرة إلى أن الموز مصدر مهم للألياف الغذائية وعدد من الفيتامينات والعناصر المعدنية، ويحتوي على فيتامين B6 الذي يساعد في الحفاظ على صحة الجهاز العصبي، بالإضافة إلى أن الجلوكوز والفركتوز والسكروز الموجودة في الموز هي سكريات طبيعية، تساعد بعد تناول الموز على الشعور بالشبع وزيادة مستوى الطاقة خلال فترة طويلة. وبسبب هذه الفوائد، يُعَدّ الموز فاكهة رائعة لبدء اليوم أو لتناول الوجبات الخفيفة قبل بداية التدريبات الرياضية.