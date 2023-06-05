دراسة تكشف فوائد الفيتامينات للذاكرة

أجرى باحثون من جامعة كولومبيا ومستشفى بريغهام دراسة طبية حديثة كشفت عن فوائد "غير متوقعة" لتناول مكملات الفيتامينات المتعددة أو المركبة (Multivitamins) في تحسين الذاكرة لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا.

وشارك في الدراسة 3500 بالغًا، تم اختيارهم بطريقة عشوائية وتم تقسيمهم إلى مجموعتين، حيث تناولت المجموعة الأولى مكملات غذائية من الفيتامينات المتعددة، بينما تناولت المجموعة الثانية دواء وهميًا، وفقًا لما ذكره موقع "هيلث" الطبي.

وأثارت الدراسة، التي أجريت على مدار عامين، إثارةً وفتحت طرقًا جديدة لتحسين الصحة العقلية للأشخاص المسنين في جميع أنحاء العالم.

وشملت الدراسة تجربة عشوائية مزدوجة التعمية على أكثر من 1000 بالغ في سن الستين فأكثر، حيث تم تقسيم المشاركين إلى مجموعتين، وحصلت مجموعة واحدة على مكمل يومي متعدد الفيتامينات صياغته خصيصًا لدعم الوظيفة المعرفية، بينما تلقت المجموعة الأخرى دواء وهميًا.

واستمرت الدراسة على مدار ثلاث سنوات، وأظهرت النتائج أن تناول الفيتامينات اليومية يساهم في إبطاء تراجع الذاكرة المرتبط بالعمر، إذ تحسنت الذاكرة لدى الأشخاص الذين تناولوا الفيتامينات اليومية بشكل ملحوظ مقارنة بأولئك الذين كانوا يأخذون دواء وهميًا.

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن هذا الاكتشاف يُعَدّ فتحةً جديدةً لتحسين الصحة العقلية للأشخاص المسنين في جميع أنحاء العالم.