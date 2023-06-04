متحدث الكنيسة الأرثوذكسية : البابا سيتلقى العلاج داخل مصر وسيخضع لفترة راحة

طمأن القمص موسى إبراهيم، المتحدث بإسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، المصريين على الحالة الصحية البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية.

قال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" بقناة "صدى البلد": "البابا تواضروس الثاني شعر ببعض التعب بعد قداس عيد حلول الروح القدس صباح اليوم في كنج مريوط، ما أدى إلى توجهه إلى أحد المستشفيات لإجراء بعض الفحوصات الطبية التي أوضحت تعرضه لالتهاب بسيط في العصب السابع".

وأضاف :"البابا تواضروس الثاني سيخضع للعلاج داخل مصر، من خلال فترة راحة نسبية مع جلسات العلاج الطبيعي".