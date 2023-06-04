القومى لحقوق الإنسان يزور محافظة أسوان

قام المجلس القومى لحقوق الانسان بزيارة محافظة أسوان وذلك ضمن خطة لجنة الشكاوى بالمجلس بعمل جوالات ميدانية فى كافة محافظات الجمهورية بهدف التعرف على المؤسسات الخدمية بتلك المحافظات للوقوف على أوضاعها وآليات عملها فى تقديم الخدمة للمواطن والربط بينها وبين نماذج الشكاوى التى تتلقاها لجنة الشكاوى بالمجلس، وكذلك نشر الوعى والتعريف بدور المجلس وأهدافه فيما يتعلق بآليات تلقى ومعالجة الشكاوى.

تم إجراء الزيارة فى الفترة من 21 إلى 25 مايو 2023 وذلك بهدف التعرف على تجربة محافظة أسوان فى التعامل مع شكاوى المواطنين وجودة الخدمات التى تقدمها المحافظة خاصة ان محافظة أسوان حصلت على المركز الاول فى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة فى التفاعل مع شكاوى المواطنين، وزيارة عدد من دور الرعاية والوحدات المحلية لبعض المراكز وكيفية تعاملهم مع شكاوى المواطنين.

شارك فى أعمال تلك الزيارة الميدانية محمود بسيونى عضو المجلس ومقرر لجنة الشكاوى ومن الأمانة الفنية، نبيل شلبى، بسام سمير، كريم عبدالمحسن،الباحثين بلجنة الشكاوى بالمجلس.

وقد شهدت الزيارة الميدانية عقد لقاءت مع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ونائبة ومديرى وحدات حقوق الانسان والشكاوى بالمحافظة،وزيارة لمجلس مركز دراو وتفقد الخدمات المقدمه من خلاله، بجانب زيارة لعدد من دور الرعاية بمحافظة أسوان.

وقد بدأت الجولة بعقد لقاء محافظ أسوان ونائبة ثم تفقد للمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين، ومركز نظم المعلومات والتحول الرقمى بالمحافظة، كما قام الوفد بتفقد ثلاث دور رعاية ودار للمسنين،ثم إختتم جولته بزيارة مجلس مدينة دراو وعقد لقاء مع رئيس المجلس للتعرف على الخدمات المقدمة من خلاله،وذلك فى إطار تلقى الشكاوى والتفاعل مع المواطنين.