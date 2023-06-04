يحمل اسم الكاتب الصحفي الراحل رجائي الميرغني.. المرصد المصري يُنظم أسبوعًا تدريبيًا للصحفيين

يُنظّم المرصد المصري للصحافة والإعلام، أسبوع تدريبي في إطار فعّاليات يوم الصحفي، يحمل اسم الكاتب الصحفي الراحل رجائي الميرغني، والذي تحل ذكرى وفاته الثالثة، يوم 3 يونيو الجاري.

الكاتب الصحفي الراحل رجائي الميرغني

ويوافق يوم الصحفي، 10 يونيو من كل عام، وفي ظل استراتيجية مؤسسة "المرصد المصري للصحافة والإعلام" بتقديم برامج تدريبية متطوّرة لبناء قُدرات الصحفي الشامل؛ دعا المرصد، الزملاء الصحفيين، للمشاركة في دورة تدريبية تحت اسم الكاتب الصحفي الكبير الراحل رجائي الميرغني، تخليدًا لذكراه، وذلك ضمن أسبوع تدريبي؛ حيث تتضمّن الدورة خمس ورش مُكثفة لمُدربين محترفين في مواضيع مختلفة مُكملة لبعضها.

وجاء ذلك إيمانًا من المرصد المصري للصحافة والإعلام، بضرورة تنمية قدرات الصحفيين، في ضوء التطوّر المتسارع الذي تشهده قطاعات الإعلام المُختلفة، وبما يتواكب مع أحدث معايير الصحافة العالمية، باعتبار ذلك أحد أشكال المسؤولية الاجتماعية تجاه الصحفيين والإعلاميين.

من هو الكاتب الصحفي الراحل رجائي الميرغني؟

ورحل اليوم الأربعاء 3 يونيه 2020، عن عالمنا الكاتب الصحفي الكبير رجاء الميرغني عن عمر ناهز الـ72 عامًا، إثر أزمة قلبية قلبية مفاجئة، ونعى عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين الكاتب الصحفي، الذي ولد في 25 من شهر سبتمبر من العام 1948 في محافظة المنيا بصعيد مصر.

ولا يُنسى الدور النقابي الكبير للكاتب الصحفي الراحل؛ حيث خاص معاركًا نقابية كبيرة على مدار تاريخ عمله النقابي، من أجل الدفاع عن الصحافة وحرية الرأي والتعبير.

امتلك الكاتب الصحفي رجائي الميرغني، تاريخ نضالي طويل ناصع، ليس على مستوى النضال من أجل حرية الصحافة واستقلالية النقابة والدفاع عن المهنة فقط، بل يمتد إلى الدفاع عن أرض الوطن من خلال مشاركته في حرب أكتوبر عام 1973 والقتال ضمن قوات اللواء 16 مشاة في معركة “المزرعة الصينية” بالدفرسوار، والتي تكبّد فيها العدو خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، وأصيب على إثرها الصحفي الفقيد بشظية مدفعية خلال هذه المعركة.

وامتلك الفقيد رصيد كبير من الكتابات والمقالات والدراسات، من أهمها كتاب "الصحفيون في مواجهة القانون 1993"، الذي صدر عن دار الهلال، وكتاب “نقابة الصحفيين”، الذي صدر عام 2005، ضمن سلسلة النقابات المهنية التي يُشرف عليها مركز الدراسات الاستراتيجية بمؤسسة الأهرام.