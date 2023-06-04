الكنيسة السريانية الإرثوذكسية تحتفل بعيد العنصرة في دمشق

احتفل مار إغناطيوس أفرام الثاني، بطريرك الكنيسة السريانية الإرثوذكسية صباح اليوم بالقداس الإلهي بمناسبة عيد العنصرة وذلك في كاتدرائية مار جرجس البطريركية في باب توما بدمشق.

‎وقد عاونه عدد من المطارنة، وهم: مار كيرلس بابي، النائب البطريركي في أبرشية دمشق البطريركية، ومار موريس عمسيح، مطران الجزيرة والفرات، ومار جرجس كورية، النائب البطريركي في بلجيكا وفرنسا واللوكسمبورغ.

‎وفي موعظته، تحدّث مار إغناطيوس عن عيد العنصرة أي حلول الروح القدس على التلاميذ يوم الخمسين وذلك بحسب وعد السيد المسيح بأنّه سيرسل الروح المعزّي. وشرح قداسته معاني العيد في العهد القديم، وكيف أصبح حلول الروح القدس على التلاميذ هو ميلاد الكنيسة وتثبيتها وانطلاقها في الإرسالية والتبشير.

‎وخلال القدّاس الإلهي، أقام قداسته الخدمات الثلاث الخاصة بعيد العنصرة حيث يرشّ الإكليروس الماء على المؤمنين كرمز لحلول الروح القدس على التلاميذ في اليوم الخمسين.



