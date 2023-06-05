تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 5 يونيو 2023

تقدم «البوابة نيوز»، بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الإثنين 5 يونيو 2023 في مدن ومحافظات الجمهورية، بحسب خبراء الأرصاد.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى / الصغرى

- القاهرة 34 - 21

- العاصمة الإدارية 35 - 22

- أكتوبر 34 - 21

- بنها 34 - 22

- دمنهور 33 - 22

- وادي النطرون 33 - 22

- كفر الشيخ 32 - 21

- المنصورة 32 - 21

- الزقازيق 33 - 22

- شبين الكوم 34 - 22

- طنطا 34 - 22

- دمياط 33 - 21

- بورسعيد 28 - 21

- الإسماعيلية 35 - 24

- السويس 34 - 24

- العريش 26 - 20

- رفح 27 - 20

- رأس سدر 37 - 26

- نخل 38 - 18

- كاترين 30 - 14

- الطور 39 - 26

- طابا 36 - 24

- شرم الشيخ 40 - 28

- الإسكندرية 27 - 20

- العلمين الجديدة 27 - 20

- مطروح 26 - 18

- السلوم 27 - 19

- سيوة 33 - 23

- رأس غارب 37 - 26

- الغردقة 39 - 27

- سفاجا 38 - 26

- مرسى علم 39 - 28

- شلاتين 37 - 25

- حلايب 35 - 28

- أبو رماد 34 - 25

- رأس حدربة 35 - 25

- الفيوم 37 - 25

- بني سويف 37 - 25

- المنيا 38 - 24

- أسيوط 39 - 25

- سوهاج 41 - 26

- قنا 42 - 27

- الأقصر 42 - 27

- أسوان 43 - 29

- الوادي الجديد 43 - 28

- أبو سمبل 43 - 27