تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 5 يونيو 2023

تقدم «البوابة نيوز»، بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الإثنين 5 يونيو 2023 في مدن ومحافظات الجمهورية، بحسب خبراء الأرصاد.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
العظمى / الصغرى
- القاهرة 34 - 21
- العاصمة الإدارية 35 - 22
- أكتوبر 34 - 21
- بنها 34 - 22
- دمنهور 33 - 22
- وادي النطرون 33 - 22
- كفر الشيخ 32 - 21
- المنصورة 32 - 21
- الزقازيق 33 - 22
- شبين الكوم 34 - 22
- طنطا 34 - 22
- دمياط 33 - 21
- بورسعيد 28 - 21
- الإسماعيلية 35 - 24
- السويس 34 - 24
- العريش 26 - 20
- رفح 27 - 20
- رأس سدر 37 - 26
- نخل 38 - 18
- كاترين 30 - 14
- الطور 39 - 26
- طابا 36 - 24
- شرم الشيخ 40 - 28
- الإسكندرية 27 - 20
- العلمين الجديدة 27 - 20
- مطروح 26 - 18
- السلوم 27 - 19
- سيوة 33 - 23
- رأس غارب 37 - 26
- الغردقة 39 - 27
- سفاجا 38 - 26
- مرسى علم 39 - 28
- شلاتين 37 - 25
- حلايب 35 - 28
- أبو رماد 34 - 25
- رأس حدربة 35 - 25
- الفيوم 37 - 25
- بني سويف 37 - 25
- المنيا 38 - 24
- أسيوط 39 - 25
- سوهاج 41 - 26
- قنا 42 - 27
- الأقصر 42 - 27
- أسوان 43 - 29
- الوادي الجديد 43 - 28
- أبو سمبل 43 - 27