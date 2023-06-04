ads
الأحد 04 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

نهائي دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي يصل استاد القاهرة لمواجهة الوداد

وصول الأهلي إلى استاد
وصول الأهلي إلى استاد القاهرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وصلت حافلة النادي الأهلي إلى استاد القاهرة الدولي منذ قليل استعدادا لمواجهة الوداد المغربي بعد قليل في ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا.

وظهر التركيز على لاعبي الفريق الأحمر أثناء وصول الحافلة إلى ملعب القاهرة الدولي قبل المواجهة المرتقبة والمصيرية.

واكتملت مدرجات استاد القاهرة الدولي بجماهير النادي الأهلي قبل ساعتين ونصف من انطلاق مباراة الفريق أمام الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال افريقيا.

وتوافدت جماهير الأهلي إلي استاد القاهرة بإعداد كبير لمساندة اللاعبين في المباراة المرتقبة ووافق الأمن على حضور 50 الف متفرج في النهائي الأفريقي. 

وشهد محيط استاد القاهرة والمدرجات تواجد عدد كبير من الاطفال مع اسرهم لمؤازرة المارد الأحمر أمام الوداد المغربي، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وظهر الأطفال الصغار وهم يرتدون تيشيرتات الأهلي ويحملون الأعلام بصحبة أولياء أمورهم ويرددون أغاني الأهلي في المدرجات في مظهر رائع  للأطفال وصغار المشجعين للنادي الأهلي.

حافلة النادي الأهلي استاد القاهرة الدولي مواجهة الوداد المغربي نهائي دوري أبطال أفريقيا