نهائي دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي يصل استاد القاهرة لمواجهة الوداد

وصلت حافلة النادي الأهلي إلى استاد القاهرة الدولي منذ قليل استعدادا لمواجهة الوداد المغربي بعد قليل في ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا.

وظهر التركيز على لاعبي الفريق الأحمر أثناء وصول الحافلة إلى ملعب القاهرة الدولي قبل المواجهة المرتقبة والمصيرية.

واكتملت مدرجات استاد القاهرة الدولي بجماهير النادي الأهلي قبل ساعتين ونصف من انطلاق مباراة الفريق أمام الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال افريقيا.

وتوافدت جماهير الأهلي إلي استاد القاهرة بإعداد كبير لمساندة اللاعبين في المباراة المرتقبة ووافق الأمن على حضور 50 الف متفرج في النهائي الأفريقي.

وشهد محيط استاد القاهرة والمدرجات تواجد عدد كبير من الاطفال مع اسرهم لمؤازرة المارد الأحمر أمام الوداد المغربي، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وظهر الأطفال الصغار وهم يرتدون تيشيرتات الأهلي ويحملون الأعلام بصحبة أولياء أمورهم ويرددون أغاني الأهلي في المدرجات في مظهر رائع للأطفال وصغار المشجعين للنادي الأهلي.