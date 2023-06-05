حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين 5 يونيو 2023

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين الموافق 5 يونيو 2023 حيث أكد خبراء الأرصاد الجوية استمرار تشكل الشبورة المائية في الصباح الباكر، على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، وذلك وفقًا للخرائط الصادرة عن الأقمار الصناعية، مع بداية التحسن النسبي في حالة الطقس.

وأعلنت الأرصاد في بيان صادر عنها أن الطقس سيكون حارًا على القاهرة الكبرى، وشمال البلاد، والسواحل الشرقية والغربية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء، وشمال وجنوب الصعيد، حيث تتراوح درجات الحرارة بين 39-43 درجة، مع وجود نشاط للرياح الشمالية على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء، مما يعمل على تلطيف درجات الحرارة.